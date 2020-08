Glosse Die ewig währende Frauenfelder Sehnsucht nach dem Meer – oder zumindest nach einem kleinen Badeweiher Gedankenspiele über stehende Badegewässer in der Thurgauer Kantonshauptstadt: Eine Frauenfelder Künstlerin malt dem Burstelpark einen Weiher an. Technisch wäre es möglich und stadtplanerisch absolut nicht abwegig. Mathias Frei 07.08.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Malerin Susanne Mäder-Halter mit ihrem Bild «Burstelweiher» im Burstelpark ohne Weiher. (Bild: Reto Martin)

Frauenfeld ist ja eigentlich perfekt. Und die Murg ist ein schönes Flüssli. Aber mit einem Badesee wäre die Stadt noch ein wenig mehr als perfekt. Oder am liebsten grad Meeranschluss. Denn in der Hauptstadt denkt man gross. Das Schwäbische Meer ist ein Bschiss, weil eben nur See. Und ans Meer fährt man ein paar Stunden.

Luftlinie am nächsten liegt Genua am Ligurischen Meer, nämlich 350 Kilometer von Frauenfeld entfernt. So einfach wie 1980, als Züri-Punks freie Sicht aufs Mittelmeer forderten, ist es heute nicht mehr. Was also tun? Am besten selber machen. Das hat sich die Frauenfelder Malerin Susanne Mäder-Halter gedacht – und dem Burstelpark einen Badeweiher angemalt.

Der Burstelpark an einem Flohmarkt-Samstag vor zwei Jahren. (Bild: Andrea Stalder)

Die 69-jährige Künstlerin wohnt schon ihr ganzes Leben lang in Frauenfeld. Die Sehnsucht der Hauptstädter nach einem Badesee ist ihr nicht neu. So hatte sie diesen Frühsommer die Idee, im Burstelpark künstlerisch einen Badeweiher zu verorten. Das 60 mal 80 Zentimeter grosse Ölgemälde mit dem Titel «Burstelweiher» hat einen Einschlag von Naiver Kunst. Mäder-Halter zeigt Liegestühle um den imaginären Weiher und Leute, die baden. Vor einer guten Woche hat sie das Bild in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn...» gepostet und dafür viel positive Rückmeldungen erhalten. Sie sagt:

«Die 25 Kommentare und 168 Likes freuen mich.»

Angelus Hux, Frauenfelder Lokalhistoriker. (Bild: Reto Martin)

Bis Ende des 19. Jahrhunderts wuchsen auf dem Areal des heutigen Burstelparks Reben. Danach gab es rund 30 verschiedene Planungen – von der Baulandreserve für öffentliche Bauten über eine englische Parkanlage bis zum Rehgehege, einem Vogelhaus oder einem Musikpavillon, wie bei Lokalhistoriker Angelus Hux in «Frauenfeld – so war’s einmal» nachzulesen ist. Ein Badeweiher gehörte aber nie dazu. Dafür gab es einen grossen Stadtweiher, nämlich dort, wo heute die Promenade ist. Hux sagt:

«Dieser Weiher war aber wohl ziemlich verschlammt, man sprach auch vom ‹Fröscheweiher›.»

Also definitiv kein Badeweiher. In den Jahren 1813 bis 1815 wurde der Stadtweiher aufgefüllt. Die Kosten für die Arbeiten übernahm Bernhard Greuter, bekannter Textilunternehmer aus Islikon, der 1805 in der Stadt eine Filiale eröffnete. Nach Auffüllung des Stadtweihers blieben laut Lokalhistoriker Hux zwei gemauerte Wasserbassins für die Feuerwehr, eines beim Regierungsgebäude, das andere beim heutigen Café Promenade.

So sahen vor sechs Jahren die Wasserspiele im Burstelpark aus. (Bild: Donato Caspari, 7.Juli 2014)

Zurück zum «Burstelweiher» von Susanne Mäder-Halter. Ganz in der Nähe sei der Stadtbach eingedolt, sagt sie. Dazu meint Ulrich Berger: «Möglich wäre der Bau und Betrieb eines solchen Weihers durchaus.»

Ulrich Berger, Bereichsleiter Planung und Projektierung, Werkbetriebe Frauenfeld Thurplus. (Bild: PD)

Wie Berger, Geschäftsleitungsmitglied der Frauenfelder Werkbetriebe, neu Thurplus, und Bereichsleiter Planung und Projektierung, erklärt, besteht auf Höhe Rosenbergstrasse eine Quellfassung, mit der aber nur eine kleine Wassermenge gefördert wird. Unter anderem werden aus dieser Quelle mehrere Wasserspiele im Burstelpark gespeist. Problematisch sei aber, dass in einem Weiher das Wasser lang stehe, weil es aktuell nicht in grösserer Menge vorhanden ist. Berger sagt:

«Bei höheren Temperaturen kippt es schnell hinüber, und es gibt Algenbildung.»

Suboptimal für einen Badeweiher.

Christof Helbling, Frauenfelder Stadtbaumeister. (Bild: Andrea Stalder)

Dass es dereinst aber mal eine Badegelegenheit im Burstelpark geben könnte, findet Stadtbaumeister Christof Helbling absolut nicht abwegig. Im Rahmen der derzeit in Erarbeitung stehenden städtischen Liegenschaftenstrategie seien auch Parkanlagen als Grünfreiraum ein wichtiges Thema, sagt Helbling. Dabei spiele auch der Aspekt der Erholung eine Rolle.

«Die Frage ist, ob solche Ideen Richtung Badeweiher gehen oder ob ein grosser Badebrunnen sinnvoller ist.»

So oder so hätten künstliche stehende Gewässer eine lange Tradition, ob als Eisweiher für Brauereien oder als Feuerwehrweiher. Warum also nicht auch ein Badeweiher?

Aktuell sind Bilder von Susanne Mäder-Halter im Restaurant Nollen, Hosenruck, zu sehen.