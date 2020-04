Die evangelische Kirche Aadorf lässt ein Kreuz aufblühen In der evangelischen Kirche Aadorf können Besucher ein Kreuz mit selbstgebastelten Blumen schmücken. 08.04.2020, 04.20 Uhr

Am Kreuz in der Kirche können gebastelte bunte Blumen angebracht werden. Bild: PD

(red) In den Kirchen versammeln sich normalerweise über Karfreitag und Ostern viele Menschen zu Gottesdiensten und denken über die Bedeutung dieser Feiertage nach. In diesem Jahr ist das wegen des Coronavirus untersagt. Dafür gibt es nun in Aadorf eine andere Form des Nachdenkens.



In der evangelischen Kirche steht ein Kreuz, gestaltet aus zwei Ästen und umwickelt mit Drahtgeflecht. Bis Ostern sollen an diesem Kreuz nach und nach einfache Papierblumen erblühen. Das Material dazu, farbige Papierservietten, steht im Foyer des Kirchgemeindezentrums zur Verfügung. Auch eine Bastelanleitung liegt dabei.

Gross und Klein können einzeln oder höchstens zu fünft selbständig in die Kirche kommen, eine Blume falten und diese in der Kirche ans Kreuz hängen. Wer will, kann auch zu Hause eine Papierblume gestalten und diese direkt in die Kirche bringen. Die Anleitung und alle Informationen finden sich auf der Website evang-aadorf.ch unter dem Titel «Kirche sein und leben unter der Coronavirussituation».

Die evangelische Kirche Aadorf ist tagsüber geöffnet. Es liegen auch Texte und Anregungen bereit, wie eine persönliche Andacht oder ein Gebet gestaltet werden könnte.