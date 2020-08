Die Eltern müssen draussen bleiben: Am ersten Schultag im Thurgau stellt Corona das Empfangsritual auf den Kopf 2’755 Kinder im ganzen Kanton hatten am Montag ihren ersten Schultag – unter besonderen Vorzeichen. So stehen zum Beispiel überall auf dem Schulareal Tröge zum Händewaschen. Larissa Flammer, Enrico Kampmann, Stefan Marolf 10.08.2020, 18.30 Uhr

Wie fast überall dürfen die Eltern auch im Martin-Haffter-Schulhaus in Weinfelden nicht mit ihren Kindern ins Schulzimmer. Bilder: Andrea Stalder (10.August 2020)

Mit einem Sackgassen-Schild steht Peter Kuhn Rey vor dem Schulhaus Neuberg in Berg. Er hält die Tafel verkehrt herum und sagt: «Das ist ein Hammer – Hammer, dass ihr heute hier seid.» Sein Publikum: neun Erstklässlerinnen und Erstklässler, die in Begleitung ihrer Eltern zum ersten Schultag erschienen sind. Mit seinem Spruch nimmt der Schulleiter den Kindern die Nervosität an diesem ungewöhnlichen Tag.

Ungewöhnlich deshalb, weil alles anders ist. Die Neuankömmlinge sind gestaffelt erschienen und warten in der Morgensonne vor dem Schulhaus. Der Schulleiter heisst jede Klasse einzeln willkommen und richtet einige Worte an die Eltern. Auch für sie ist nichts so, wie sie es kennen. Daniel Blaser, der seinen Sohn Levin zum ersten Schultag begleitet, sagt:

«Es ist schade, dass wir nicht mit ins Klassenzimmer dürfen.»

Die Kinder kennen die Abläufe gut

Das Coronavirus hat neben dem Empfangsritual auch andere Abläufe auf den Kopf gestellt. «Auf dem ganzen Areal haben wir Tröge, an denen sich die Kinder immer die Hände waschen», sagt Simone Hess. Die Primarlehrerin glaubt nicht, dass sich für die Kinder ansonsten viel ändert: «Sie kennen die Abläufe schon aus dem Kindergarten.»

Tanja Schild, die in Berg in der Schulbehörde sitzt und heute ihren Sohn Luis begleitet, sieht das ähnlich: «Mein Sohn zieht das Begrüssungsritual mit dem Ellbogen konsequent durch und erinnert manchmal sogar uns Eltern an die Regeln.» Bis auf Weiteres sind in Berg auch Sportunterricht und Schulreisen möglich. Einige Einschränkungen bleiben aber. «Wir achten darauf, dass es weniger Klassendurchmischungen gibt», sagt Simone Hess.

Die Begrüssung per Ellbogen war für die Schulkinder schon vor den Sommerferien normal.

Weil sich die Primarschule Berg konsequent an die Regeln hält, haben die Eltern keine Bedenken. «Ich weiss, dass mein Kind hier gut aufgehoben ist», sagt Kurt Indermaur über seinen frischgebackenen Erstklässler Malik. Er und seine neuen Mitschüler hören genau hin, als Schulleiter Peter Kuhn Rey die eigentliche Bedeutung des Hammers erklärt:

«Eure Lehrerinnen werden alles tun, um zu verhindern, dass ihr beim Lernen in eine Sackgasse geratet.»

Mit diesen Worten beendet Kuhn Rey seine offizielle Begrüssung. Jedes Kind schenkt den Eltern zum Abschluss eine Sonnenblume und verabschiedet sich. Dann verschwinden die Erstklässler im Schulhaus – nach dem Händewaschen, versteht sich.

Fast überall im Kanton verabschiedeten sich die Erstklässler vor dem Schulhaus von ihren Eltern.

Oberster Schulleiter kritisiert fehlende Einheitlichkeit Die Kantone haben für den Schulanfang eigene Schutzkonzepte erarbeitet. Dies hat zur Folge, dass von Kanton zu Kanton andere Regeln gelten. An einigen Orten gibt es zum Beispiel eine Maskenpflicht. «Wir haben einen grossen Flickenteppich in der Schweiz», sagt der Thurgauer Thomas Minder, der den Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz präsidiert, gegenüber Radio SRF. Die unterschiedlichen Regeln seien schwer nachvollziehbar. Minder sagt: «Grundsätzlich bin ich ein Befürworter des Föderalismus.» Aber in einer Krise wäre es wünschenswert, mehr Einheitlichkeit zu haben. Der Schulleiter ergänzt: «Die Krankheit ist dieselbe, von Kanton zu Kanton unterscheidet sie sich nicht.» Verschärft werde der Flickenteppich dadurch, dass die Schutzmassnahmen sogar von Schule zu Schule variieren können. Die NZZ berichtete etwa, dass die Aadorfer Schulen eine Maskenpflicht für Erwachsene eingeführt haben. Zwar müsse man jeweils die Situation vor Ort beurteilen, die generellen Regeln müssten aber einheitlich sein, sagt Minder.

Jean-Philippe Gerber, Schulleiter im Schulzentrum Martin Haffter in Weinfelden, sagt: «Die Eltern durften nicht in Klassenzimmer»

Schulleiter Jean-Philippe Gerber. Bild: Andrea Stalder (10.August 2020)

Seit Corona ist auch in der Schule nichts mehr wie sonst.

Jean-Philippe Gerber: Wir haben Kinder und Eltern dieses Jahr auf dem Pausenplatz begrüsst, nicht in den Klassenzimmern, wie sonst üblich. Glücklicherweise hat das Wetter mitgespielt. Die Eltern durften dieses Jahr nicht mit hinein.

Wie haben die reagiert?

Es gab gemischte Reaktionen: von Verständnis bis Kopfschütteln. Manche Eltern meinten, es sei übertrieben. In diesen Fällen habe ich telefonisch das Gespräch gesucht.

Was haben Sie gesagt?

Der Gesundheitsschutz hat momentan die höchste Priorität. Die Fallzahlen steigen wieder moderat an und deswegen müssen wir alle nötigen Massnahmen treffen, um Ansteckungen zu verhindern. Nach dem Telefonat haben es eigentlich alle eingesehen.

Was war sonst noch anders?

Damit die Eltern trotzdem einen Einblick in den Schulalltag bekommen, haben die Lehrer im Vorfeld kleine Filmsequenzen von den Klassenzimmern vorbereitet. Diese Filme konnten die Eltern draussen auf dem Pausenplatz per QR-Code herunterladen.

Haben Sie es mit den Kindergärtnern genauso gemacht?

Nein. Im Alter von vier Jahren sind Kinder noch an einem anderen Punkt in ihrer Entwicklung. Wir haben die Eltern daher am Nachmittag gestaffelt kommen lassen und mit Mundschutz durften jeweils ein paar das Schulzimmer in Begleitung ihrer Kinder für kurze Zeit betreten.

Wie sehen die Schutzmassnahmen in der Schule aus?

Unter den Kindern müssen grundsätzlich keinerlei Distanzregeln eingehalten werden. Zwischen Lehrern und Schülern hingegen gelten die vom BAG vorgegebenen eineinhalb Meter. Dazu kommen die bekannten Hygienemassnahmen sowie regelmässiges Lüften der Schulräume und gestaffelte Pausenzeiten.

Es ist nicht einfach, Siebenjährige für Corona-Schutzmassnahmen zu sensibilisieren.

Es ist tatsächlich schwierig den Kindern gewisse Regeln begreifbar zu machen. Insbesondere Abstand zu den Lehrpersonen zu wahren. Das Tragen von Schutzmasken ist ebenfalls erlaubt.

Funktioniert das?

Natürlich bringt dies auch eine gewisse Herausforderung mit sich. Die Mimik der Lehrpersonen ist gerade für Schüler in so jungem Alter sehr wichtig. Aber man muss alle Aspekte ausbalancieren und schlussendlich mit gesundem Menschenverstand an die Sache herangehen.

Gab es Fälle, wo Kinder ihren Schulanfang wegen der Rückkehr aus einem Quarantäneland versäumten?



Es gab Einzelfälle, wo wir die Kinder erst etwas später bei uns in der Schule begrüssen werden können, weil die vorgegebene Quarantänezeit noch nicht komplett abgelaufen ist. Wir haben auf die genaue Einhaltung der Quarantänedauer bestanden. Die Eltern hatten dafür Verständnis.