Erstes Sirnacher Jodelkonzert nach Coronapause

Kultur Besucherandrang macht Dirigentin des Jodelclubs Sirnach sprachlos Dass die Sirnacher Jodlerinnen und Jodler ihr Hobby nicht verlernt haben, bewiesen sie am Samstagabend. Christoph Heer 07.11.2021, 16.30 Uhr

Der Jodelclub Sirnach füllt mit seinem ersten Konzert nach einer langen Coronapause die katholische Kirche. Bild: Christoph Heer

«Singe wömmer, jutze wömmer». Getreu diesem Motto wurde gesungen und gejuchzt, dem Jodelclub Sirnach sei Dank. Mehrere hundert Besucher lassen sich diesen Abend nicht entgehen und geniessen dieses folkloristische, sennische Kirchenkonzert in vollen Zügen.

Sennisch darum, weil mit der Kapelle Tüüfner Gruess auch die Sieger des grossen Talentwettbewerbs «Stadt Land Talent» des Schweizer Fernsehens ihren Auftritt zelebrierten. Stilsicher setzt sich das Trio hin und spielt sich schnell in die Herzen der Besucher. Des Weiteren sorgen das Jodel-Sextett Los-ä-Moll aus dem Hinterthurgau und Gertrud Mäder an der Orgel für eine unvergleichliche, musikalische Abwechslung.

Wer sie kennt, der weiss es. Es braucht schon eine Menge, bis Heidy Gerber sprachlos wird und nach Worten suchen muss. Das geschieht aber – nach ihren eigenen Aussagen – an diesem Kirchenkonzertabend. «Ich bin wirklich überwältigt. Einerseits, freut es mich ungemein, endlich wieder auftreten zu können, und andererseits, dass es in diesem Fall vor einem derart grossen Publikum sein wird», sagt die Dirigentin des Jodelclubs Sir­nach und verspricht, dass es ein Abend sein wird, der für Herz und Gemüt alles bieten wird.

Das Versprechen ist eingelöst. Seit drei Monaten sind die Mitglieder des Jodelclubs Sirnach wieder an ihrer Probenarbeit. «Von null auf hundert in so kurzer Zeit, das ist gar nicht so einfach. Doch meine Jodlerinnen und Jodler haben bewiesen, dass sie nichts verlernt haben», sagt Gerber augenzwinkernd. Gesangsgut wie «Lueged, losed, gnüssed» inspiriert und entschleunigt das Publikum, ein wahrhaft bezaubernder Konzertabend. (che)