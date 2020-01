Thurgauer Gewerkschaftsbund: Die Digitalisierung im Nacken der Arbeiter Elektronische Hilfsmittel überwachen zunehmend Arbeiter. Eine Herausforderung für die Gewerkschaft. Silvan Meile 09.01.2020, 17.54 Uhr

Gewerkschafter im Gleichschritt: Lukas Auer (Unia), Rita Kägi (Gewerschaftsbund), Dominik Dietrich (Syndicom), Claude Meier (SEV) und Edith Graf-Litscher (Gewerkschaftsbund). Bild: Andrea Stalder

Die Thurgauer Gewerkschafter machen sich Sorgen. «In den vergangenen zwei, drei Monaten rufen auffallend häufig Arbeitnehmer an, die ihren Lohn nicht mehr ausbezahlt bekommen», sagt Rita Kägi, Geschäftsführerin beim Thurgauer Gewerkschaftsbund. Viele dieser Anrufer, die um Rat in dieser schwierigen Situation fragen, seien im Baugewerbe beschäftigt. «Hoffentlich ist es nur ein Zufall», sagt Kägi.

Auch bei der Gewerkschaft Unia stehen die Signale auf Warnung. «Thurgauer Industriearbeitsplätze sind in Gefahr», sagt Gewerkschaftssekretär Lukas Auer. Wie es leider gehen könne, zeige der Konkurs der Frauenfelder Tuchschmid AG, wo vor Weihnachten 100 Arbeitsplätze verloren gingen. Angst herrsche auch in der Belegschaft anderer Betriebe.

Stress aufgrund der Digitalisierung

Am Donnerstag luden die Gewerkschaften zum Gespräch ein. Edith Graf-Lischer, Präsidentin des Thurgauer Gewerkschaftsbunds, erklärte, was an den halbjährlichen Treffen mit dem Thurgauer Amt für Arbeit und Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer jeweils besprochen werden müsse. Etwa das Thema Digitalisierung. Mit ihr würden sich immer mehr Überwachungsmöglichkeiten von Mitarbeiter ergeben. So werden etwa für einzelne Arbeitsschritte eine Anzahl Sekunden definiert. Wer zu langsam ist, fällt aus dem Raster. Das führe zu Stress und gefährde die Gesundheit der Arbeiter. «Damit müssen wir uns künftig vermehrt beschäftigen», sagt Graf-Litscher.

Etwa von der MS Direct AG in Arbon, wo retourgeleitete Pakete für Zalando verarbeitet werden, sind solche Zeitüberwachungsmodelle bekannt. Die oft kritisierte Firma steht nun aber bei den Gewerkschaftern auch in einem guten Licht. Dominik Dietrich von Syndicom freut sich:

«Wir konnten einen Pionier-Gesamtarbeitsvertrag unterzeichnen.»

Ein zentraler Punkt darin ist ein Mindestlohn von 20 Franken. «Das müsste für sämtliche Firmen im Thurgau möglich sein», sagt Unia-Sekretär Auer. Die vom Gewerkschaftsbund einst angekündigte Initiative für einen kantonalen Mindestlohn scheint aber in der Schublade verschwunden zu sein. Zu gering sind die Erfolgsaussichten. Letztmals scheiterte vor einem Jahr ein entsprechender Vorstoss im Grossen Rat deutlich.

Beim SEV, der Gewerkschaft für das Verkehrspersonal, bedauert man, dass für das Personal der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt weiterhin kein Gesamtarbeitsvertrag in Sicht ist. «Das ist ein steiniger Weg», sagt Gewerkschaftssekretär Claude Meier.

Erfreulicheres weiss er etwa über das Personal der Frauenfeld-Wil-Bahn zu berichten. Mit den Appenzeller-Bahnen als Betreiberin der Schmalspurbahn durchs Murgtal seien erfolgreiche Lohnverhandlungen abgeschlossen worden, freut sich Meier. Ein Problem bestünde im ganzen Land aufgrund des Lokführermangels. Weil in absehbarer Zeit die Züge automatisch fahren, ist es schwierig, Leute für die Arbeit im Führerstand zu begeistern.