«Es braucht wenig, um beim Betrachter etwas in Gang zu setzen»: Die Bilder der Frauenfelder Malerin Carole Isler hauchen Märchen auf zauberhafte Weise Leben ein Das Märchenbuch «Von Steinen und Sternen» enthält 18 Geschichten von Edelsteinexpertin Birgit Damer und 40 Bilder von Carole Isler. Die Berlinerin und die Frauenfelderin lernten sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffs kennen. Christine Luley 02.06.2020, 16.55 Uhr

Malerin Carole Isler in ihrem Atelier in der Theaterwerkstatt Gleis 5. In ihren Händen hält sie das Märchenbuch. (Bild: Reto Martin)

Die ausgebreiteten Aquarelle auf dem Arbeitstisch wecken Neugier. Was es wohl mit den schwebenden Meerjungfrauen und dem grimmig blickenden Piraten auf sich hat? Carole Isler deutet auf Seite 9 in «Märchen von Steinen und Sternen» von Birgit Damer. «Würdest du die Illustrationen in meinem Edelsteinmärchen machen», fragte Damer im August 2018 per E-Mail. Isler sagte gleich zu, denn sie wusste:

«Wenn Birgit etwas macht, hat es Qualität.»

Kennengelernt haben sich die beiden Frauen auf dem Weg von Europa nach Kanada. Die Frauenfelder Künstlerin leitete an Bord eines deutschen Kreuzfahrtschiffes Mal- und Zeichenkurse, Edelsteinexpertin Damer gab Schmuckworkshops.

Nach den ersten Entwürfen besprachen die beiden die Szenen. «Mein erster Impuls war, in den Bildern die Handlungen zu widerspiegeln», erinnert sich die Illustratorin. Doch die Autorin wollte die Stimmung aufzeigen, einen Höhepunkt der Geschichte ausleuchten.

Bilder machen Geschichten leben

Eines von gesamthaft 40 Bildern von Carole Isler in «Von Steinen und Sternen». (Bild: Reto Martin)

Carole Isler hat die Vorschläge nicht als Kritik, sondern als Optimierung des Werkes aufgefasst, «es war ein gutes Lernfeld». Für sie ist klar, dass es wenig braucht, um beim Betrachter etwas in Gang zu setzen; denn die gedankliche Vernetzung macht Erinnerungen frei und lässt Spielraum für eigene Interpretationen. Bilderbücher hatten für Isler schon als Kind etwas Prägendes. Sie ist überzeugt, dass man Geschichten durch Bilder besser verinnerlicht.

In «Die Rache der Feuermännchen» deutet die Künstlerin die Anbaumethoden der Weinbauern auf Lanzarote mit leuchtend grünen Büschen in kleinen Mulden an, eingefasst von halbrunden Lavasteinmauern. Bei einem Besuch im Heim der in Berlin geborenen Autorin in Lanzarote entdeckte Carole Isler die Schönheit der Insel.

«Mir wurde bewusst, welche Schätze uns die Erde mit den vielfältigen Mineralen schenkt, die sie erschaffen hat».

Eines von gesamthaft 40 Bildern von Carole Isler in «Von Steinen und Sternen». (Bild: Reto Martin)

Im Märchen über den Zinnober oder Cinnabarit geht es um einen Maler, der mit seinen Porträts Menschen wieder zum Leben erwecken kann. «Der Wunsch, mit Malen jemanden ins Leben zurückzuholen, war für mich nachvollziehbar», sagt Isler. Im Herbst 2018, in der Zeit, als sie die Illustration für die besagte Geschichte malte, starb ihre Grossmutter. Isler versuchte, sie auf Leinwand festzuhalten. Malte die Nachbarskatze Luna, Grossmutter Agnes und ihre Schwester Marie bei Tisch – eine Szene, die sich an Weihnachten so abgespielt hatte.

Während der Arbeit mit dem Märchenbuch engagierte sich die Künstlerin im Frühjahr 2019 auch in einem Projekt von Médecins Sans Frontières. «Nach der intensiven Zeit, das Gesehene im Flüchtlingslager auf der Insel Chios zu porträtieren, war die Lust gross, in die Fantasie zu tauchen, sich mit etwas Leichterem auseinanderzusetzen», erinnert sie sich.

Eines von gesamthaft 40 Bildern von Carole Isler in «Von Steinen und Sternen». (Bild: Reto Martin)

Zurück zu den schwebenden Meerjungfrauen auf Seite 9. In der Geschichte über den Beryll oder Aquamarin treibt ein grausamer Menschenhändler sein Unwesen. Zum Glück haben Märchen stets ein gutes Ende. Der Leser erfährt ausserdem, dass aus durchsichtigen Beryllen bereits im Mittelalter Vergrösserungsgläser geschliffen wurden. Und dass der Beryll oder Aquamarin die Gesundheit stärkt und für Klarsicht und Weitblick sorgt. Dinge, die auch Carole Isler brauchen kann.