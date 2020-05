Die Bewohner des Wängemer Alterszentrums werden von der Hebebühne aus unterhalten Clownkünstlerin Liz Monteleone besuchte am Freitag die Bewohner des Wängemer Alterszentrums. Wegen der Abstandsregel tat sie das auf unkenventionelle Weise. Maya Heizmann 08.05.2020, 16.55 Uhr

Liz Monteleone alias Sissi bringt gute Laune nach Wängi. (Bild: Maya Heizmann)

Was zunächst aussah wie eine Feuerwehrübung, entpuppte sich am Freitagnachmittag als besonderer Event. Abstand halten: Deshalb fuhr die Clownin Liz Monteleone alias Sissi von der Frauenfelder Stiftung Lebensfreude mit der Hebebühne zu den Balkonen des Wängemer Alterszentrums Neuhaus hoch. Mit Liedern wie «Mir Senne heis luschtig», «Marina» animierte sie die Bewohner zum Mitsingen und liess einige «Seifeblööterli» in die Luft steigen. Sissi sagt: