Kinder inszenieren in Komturei Tobel "Blues in der Pampas"

Theater Die besten Zeiten sind längst vorbei: Kinder machen unter Anleitung von Theaterprofis aus der Komturei Tobel ein darbendes Grand-Hotel Elf Theatertalente verzichteten auf eine Herbstferienwoche und engagierten sich stattdessen bei der Erarbeitung eines Bühnenstücks. Höhepunkt bildeten am Wochenende die zwei Aufführungen von «Blues in der Pampas» in der Komturei in Tobel. Christoph Heer 24.10.2021, 16.30 Uhr

Bild: Christoph Heer

«Blues in der Pampas»: So hiess das Theatererlebnis in und über die Komturei. Die elf teilnehmenden Kinder spielten sich stilsicher, wortgewandt und mimikstark in die Herzen der vielen Zuschauer. Auch für die Requisiten hatten sie selber gesorgt. So verblüffte nicht nur die Garderobe, sondern auch das eigens erbaute Ufo im Estrich des ehemaligen Klosters, das später zum Gefängnis umfunktioniert worden war.

Bild: Christoph Heer

Richtig gelesen, ein Ufo in der Komturei! Wer es verpasst hat, ist selber schuld. Aus der Komturei wurde nämlich ein Hotel, in welchem Bruno, der Kameramann, filmte, was das Zeug hielt. Und die ewig gleichen Hotelgäste sorgten wenigstens für ein bisschen Betrieb – im besagten Hotel Komturei.

Vom Napfgebiet bis nach Schaffhausen

Die theaterspielenden Jugendlichen verzichteten auf eine Woche Herbstferien, wohnten zusammen auf dem Areal der Komturei, standen unter Anleitung des Theaterkollektivs Fahrwerk.Ö! auf der Bühne und genossen das Zusammensein. Vom Napfgebiet bis Schaffhausen und vor allem aus dem Raum Zürich stammten die Kinder, die in ihren Ferien etwas Sinnvolles machen wollen. Theaterfrau Conni Stüssi war voll des Lobes.

Bild: Christoph Heer

«Die Kinder waren mit viel Herzblut dabei. Dass sie in ihren Ferien auf freiwilliger Basis an der rollenden Theaterwerkstatt teilnehmen, zeugt davon, dass sie etwas erreichen und erleben wollen.»

Die Theaterwerkstatt inszeniert in Landschaften und Liegenschaften. So entstehen immer wieder geistreiche, humorvolle und unterhaltende Theaterstücke für Gross und Klein. Dass das Schauspiel mit Livemusik untermalt wird, könnte als i-Tüpfelchen bezeichnet werden. Bei «Blues in der Pampas» wird aus der Komturei ein altehrwürdiges Hotel, welches einst Gäste aus aller Welt beherbergte. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Es wird alles versucht, dem darbenden Hotel neues Leben einzuhauchen, gar nicht so einfach, bei diesen drei nicht ganz einfachen Gästen, die noch verblieben sind. Das Schauspiel fand in verschiedenen Räumlichkeiten statt – ein Umstand, den das Publikum sichtlich genoss. So erhaschte man nämlich Einblicke hinter die Gefängnismauern.

Eine Lebensgemeinschaft auf absehbare Zeit

Bild: Christoph Heer

Nebst dem Theaterspielen gehörte für die Jungtalente auch das gemeinsame Leben in den Wagen dazu. Conni Stüssi sagt:

«Die ganze Truppe, dazu gehören auch einige professionelle Theaterschaffende, wohnt, kocht und lebt in den Wagen vor Ort. So entsteht eine kleine Lebens- und Produktionsgemeinschaft auf Zeit.»

Ein herrliches Erlebnis mit einem finalen Höhepunkt: den zwei Aufführungen, vor viel Publikum.

Bild: Christoph Heer