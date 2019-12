Die Berlinger Stimmbürger schnüren für kommendes Jahr ein ziemlich dickes Investitionspaket Leicht rote Zahlen: Die Politische Gemeinde Berlingen inklusive Schule rechnet für kommendes Jahr bei einem Aufwand von 5,4 Millionen Franken mit einem kleinen Defizit von gut 90'000 Franken. Margrith Pfister-Kübler 03.12.2019, 16.45 Uhr

Berlingen am Untersee. Bild: PD

«Danke für Ihr Vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich.» Das sagte Gemeindepräsident Ueli Oswald am Schluss der Budgetgemeinde am Montagabend, erstmals in neuer Besetzung. 102 von 574 Stimmberechtigten waren gekommen, eine demokratische Vorzeigebeteiligung. Diese Erkenntnis belegte auch kritisches Nachfragen, einfach Durchwinken gibt’s nicht bei den Berlingern.