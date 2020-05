Die Belastungsgrenze der Münchwiler Kläranlage ist erreicht Die ARA Münchwilen erhält eine grössere Reinigungskapazität. 7,2 Millionen Franken kostet der erste Ausbauschritt. 14.05.2020, 16.50 Uhr

2021 starten Ausbau und Sanierung der Münchwiler Kläranlage. Bild: Olaf Kühne

(red/kuo) In Aadorf ist der Ausbau der Kläranlage längst in vollem Gange. Nun zieht Münchwilen nach. Verantwortlich hierfür sind die Delegierten des Abwasserverbandes Oberes Murgtal (AVOM), sie haben an ihrer Versammlung für einen ersten Ausbauschritt einen Kredit von 7,2Millionen Franken bewilligt.