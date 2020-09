Die Auswahl an Projekten für eine neue Münchwiler Mehrzweckhalle überfordert einige Besucher Interessierte konnten am Samstag neun von insgesamt 39 Wettbewerbsprojekten für eine neue Münchwiler Mehrzweckhalle Oberhofen besichtigen. Die ausgestellten Modelle waren die Favoriten der Fachjury. Christoph Heer 14.09.2020, 04.10 Uhr

Die alte Turnhalle Oberhofen könnte bald einem Neubau weichen. Bild: Christoph Heer

Es sind die neun Modelle, welche die Fachjury auserkoren hatte: Am Samstagmorgen können Herr und Frau Münchwiler diese ausgewählten Wettbewerbsprojekte in der Sporthalle Waldegg begutachten. Insgesamt wurden jedoch 39 Projekte für eine neue Mehrzweckhalle in Oberhofen eingereicht, wovon allesamt noch die Chance für einen Sieg haben.