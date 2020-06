Interview «Die Arbeit fängt jetzt erst richtig an»:

Der Thurgauer GP-Nationalrat Kurt Egger freut sich über das CO2-Gesetz Kurt Egger ist guter Dinge: Vergangene Woche stimmte der Nationalrat dem CO2-Gesetz zu. Einer Volksabstimmung über eine Flugticketabgabe und höheren Benzinpreisen blickt der grüne Nationalrat aus Eschlikon gelassen entgegen. Sebastian Keller 15.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

GP-Nationalrat Kurt Egger. Donato Caspari, Sirnach, 17.1.2020

Sie müssen glücklich sein nach der Zustimmung des Nationalrates?

Kurt Egger: Wir sind sehr zufrieden. Es ist ein geniales Gesetz, ausgewogen. Erstens nützt es dem Klima, wir können die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren. Es ist aber auch wirtschaftsfreundlich. In einen Klimafonds fliessen rund eine Milliarde Franken, die Innovation fördern können. Zudem ist es ausserordentlich sozial verträglich. Ich habe ausgerechnet: Bei der Flugabgabe bekommt der Bürger ein paar hundert Franken zurückerstattet. Wer ein verbrauchsarmes Auto kauft, spart nochmals rund 500 Franken. Klar ist: Wer viel fliegt, Auto fährt und einen SUV hat, für den wird es teurer. Aber: Selbst wer einmal im Jahr einen Europaflug macht, bekommt mehr zurück, als er als Abgabe leisten muss.

Das Gesetz ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Die SVP will die Vorlage vors Volk bringen. Haben Sie Angst davor?



Ich finde es grundsätzlich gut, wenn die Bevölkerung darüber entscheiden kann. Selbstverständlich müssen wir dafür kämpfen. Ich bin davon überzeugt, dass es eine breite Abstützung in der Bevölkerung findet. Umfragen zeigen ja: Die meisten Menschen finden eine Flugticketabgabe sinnvoll.



Ein Abstimmungskampf könnte in die Coronarezession kommen. Stichwort: höhere Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten. Das ist doch ein denkbar schlechter Zeitpunkt für eine Klimaabstimmung.



Dieser Meinung bin ich nicht. Die Coronakrise zeigt vielmehr, dass Krisen eintreten können. Die Auswirkungen der Klimakrise wären einfach erst in ein paar Jahren spürbar. Wir müssen jetzt investieren. Es ist ja nicht so, dass wir uns das nicht leisten können. Ich bin der Überzeugung, dass nur wenige Leute sagen, man dürfe nichts fürs Klima ausgeben. Wenn wir jetzt nichts machen, wird es später einfach noch teurer. Wenn alle Seilbahnen vom Berg fallen und alle Böden absterben, ist das kaum mit Geld zu retten.



Die Mehrheit für das neue CO2-Gesetz kann ja nicht nur auf die grüne Welle zurückzuführen sein. Es brauchte namentlich auch die FDP.

In den bald zwei Jahren seit dem Scheitern des Gesetzes ist viel passiert.

Da ist der Wahlerfolg der Grünen, aber auch die Besinnung der FDP. Dann die Klimastreiks. Es ist auch ein Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung. In diesem Sinne ist es kein Zufall. Wir von den Grünen haben gesagt: Wir wollen ein mehrheitsfähiges Gesetz und haben deshalb auf unsere Maximalforderungen verzichtet. Es ist aber klar: Mit diesem CO2-Gesetz ist es nicht getan, es braucht weitere Massnahmen.



In welchen Bereichen?



In fast allen. Etwa bei den Fahrzeugen mit einer Emissionsbegrenzung. Wir von den Grünen sagen: Das muss bis 2030 gegen Null kommen. Dann fahren halt nur noch Elektro- und Biogasfahrzeuge oder solche mit grünem Wasserstoff. Auch in der Landwirtschaft muss etwas geschehen, sie produziert rund 10 Prozent der Emissionen. Im Flugverkehr geht es darum, synthetisches Kerosin zu entwickeln, elektrisch lösen lässt sich das in der Fliegerei nicht. Klar: Innerhalb Europas soll man vor allem den Zug nehmen.



Die Grüne Partei ist eine Bewegung, die sich gewohnt ist, aus der Minderheit zu politisieren. Wird sie mit den Erfolgen nicht träge?



Da habe ich keine Angst. Das CO2-Gesetz muss möglichst bald in Kraft treten. Die Gletscherinitiative liegt auf dem Tisch. Die Arbeit fängt jetzt erst richtig an.