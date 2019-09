Die Anzahl leerer Wohnungen steigt im Thurgau weiter an Im Thurgau stehen 2,65 Prozent der Wohnungen leer. Das ist schweizweit der zweithöchste Wert.



Mieter gesucht. (Bild: Reto Martin)

(red) Im Thurgau steigt die Anzahl leerer Wohnungen weiter an. Am Stichtag 1. Juni 2019 standen im Kanton 2,65 Prozent der Wohnungen leer. So hoch war der Leerwohnungsbestand seit dem Jahr 2001 nicht mehr.

Die meisten leerstehenden Wohnungen waren zur Miete ausgeschrieben (87 Prozent), nur 13 Prozent der am Stichtag unbewohnten Objekte zum Verkauf, heisst es in einer Mitteilung des statistischen Amtes. Von den 3'575 leerstehenden Wohnungen waren 369 Einfamilienhäuser.

Die höchsten Leerstände gibt es demnach im Bezirk Arbon (2,94 Prozent). Im Bezirk Kreuzlingen ist die Leerwohnungsziffer mit 1,97 Prozent am tiefsten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es am Stichtag in allen Bezirken mehr leerstehende Wohnungen. Nur der Kanton Solothurn weist eine noch höhere Quote an leerstehenden Wohnungen auf.