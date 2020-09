Deutscher Wirt ist jetzt Schweizer: «Mich zieht es immer dure» Der Horner «Hirschen»-Gastronom Karl Amann und seine Söhne haben sich rückgebürgert und sind jetzt Schweizer. Margrith Pfister-Kübler 01.09.2020, 04.30 Uhr

Karl Amann und Sohn Martin zeigen mit Stolz auf die Ölbilder der Grosseltern August und Anna Ruggli in der stilvollen Gaststube. Bild: kü

Er ist eine Gestalt wie aus einem Guss: «Dä Karle Amann», «Hirschen»-Gastronom, von der Halbinsel Höri, genau gesagt aus Horn in der Gemeinde Gaienhofen. Das «Hirschen»-Anwesen steht auf dem Weg zur Kirche, der weithin sichtbaren Kirche, eine spätgotische Saalkirche mit zum Teil romanischem Mauerwerk. Karl Amann, Amann mit einem «m» geschrieben, ist eine Person voller Schwung mit Gastro- und Tourismus-Gen, die auch am Schweizer Ufer, seeauf- und abwärts, bekannt ist.

Nicht verborgen blieb bei ihm sein Bedürfnis, auch auf der Schweizer Seite beheimatet zu sein. Besonders für Steckborn schlägt sein Herz, aber auch fürs Bündnerland und Hauptwil-Gottshaus, seinen neuen Bürgerort. «Mich zieht es immer dure, innerlich ist die Schweiz für mich auch Heimat. Meine Mutter Anna Ruggli, verheiratete Amann, war mit Herz und Seele Schweizerin, sie ist in Steckborn geboren», erklärt er seinen lang gehegten Wunsch, sich «rückbürgern» zu lassen. Und schon kommt er ins Schwärmen, ins Erzählen. Er erhellt die Stammbaum-Szene, indem er auf zwei Ölbilder in der grossen Gaststube zeigt: Grossvater August Ruggli, geboren 1889, gestorben 1954, und Grossmutter Anna Ruggli.

1921 von Steckborn nach Horn

Voller Respekt und Bewunderung erzählt Karl Amann, was er von den Schicksalsläufen seiner Vorfahren in Erfahrung bringen konnte. Vom bündnerischen Dorf Monstein Davos, wo noch weitläufige Verwandte leben, sei der Grossvater August Ruggli «als junger Bursch nach Steckborn und hat bei der Firma Gegauf als Hilfsarbeiter gearbeitet». Gegauf AG ist die Nähmaschinenfabrik Bernina. Und die Grossmutter Anna sei einst als 13-jähriges Schwabenmädchen von Mühlheim an der Donau nach Steckborn «in Haushaltsdienst» gegangen. Bei wem, das wisse er nicht, sagt Karl Amann. Irgendwann haben sich die beiden kennen gelernt und später geheiratet. Fünf Mädchen haben sie bekommen. «Meine Mutter Anna Ruggli ist als älteste der Geschwister 1915 in Steckborn zur Welt gekommen. Alle fünf Mädchen hatten in ihrem Leben ausschliesslich den Schweizer Pass. Elli respektive Elisabeth, die Jüngste der Geschwister, wird demnächst 90 Jahre alt», erzählt Karl Amann.

«Das Schweizer Konsulat in Stuttgart

hat alles erledigt.»

Der Grossvater war Bürger von Hauptwil-Gottshaus. Er muss mit seinem bescheidenen Einkommen sehr häuslich umgegangen sein, denn sein Erspartes reichte aus, um im Jahr 1921 den «Hirschen» in Horn zu erwerben. «Der harte Schweizer Franken war in der Währungsreform viel wert. Er konnte daher auf der deutschen Seite besser Fuss fassen», deutet Karl Amann diesen Entscheid. 1926 ist der «Hirschen» in Horn abgebrannt und nach diesem Schicksalsschlag wurde alles wieder aufgebaut. Bilder dokumentieren alles. Erfolgreich wurde der Gasthof mit Metzgerei geführt. Tochter Anna Ruggli heiratete den Metzgermeister und Viehhändler Karl Amann. «Mein Vater stammt ebenfalls aus einem Gasthaus mit Metzgerei aus Bohlingen; er hat in den ‹Hirschen› eingeheiratet und erfolgreich zusammen mit meiner Mutter Anna geführt», so Karl Amann, der 1955 als Hausgeburt im Zimmer Nummer 4 das Licht der Welt erblickte.

Detaillierte Stammbäume vorgelegt

Doch was waren nun die Voraussetzungen für diese problemlose Einbürgerung mit Wohnsitz BRD und deutschem Pass? Einfach so über den See und jetzt Doppelbürger. «Für mich und meine Söhne Martin und Sebastian und deren Kinder galt das erleichterte Einbürgerungsverfahren. Den Antrag mussten wir beim Schweizerischen Konsulat in Stuttgart stellen», so Karl Amann und listet auf, dass die Stammbäume detailgenau mitzubringen waren, eine Prüfung abgelegt werden musste und die Gesuchsteller auf Herz und Nieren geprüft wurden. «Das alles hat das Schweizer Konsulat in Stuttgart erledigt», so Karl Amann.

Die Vorfahren ersten Grades waren die Voraussetzungen für diese erleichterte Einbürgerung mit Wohnsitz BRD und deutschem Pass. Mit Dankbarkeit und Stolz zeigen die neuen Schweizer aus der Ruggli-Linie ihre Schweizer ID.