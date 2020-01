Dernière der Bühni Wyfelde: Nach 16 Aufführungen gibt es einen Teller Spaghetti Am Samstag feierte die Theatergruppe der Bühni Wyfelde die letzte Aufführung ihres Jahresprogramms «Loriot, der ganz normale Wahnsinn». Monika Wick 26.01.2020, 16.50 Uhr

Thomas Götz spielt mit der Bühni Wyfelde zum letzten Mal die Stücke von Loriot «der ganze normale Wahnsinn». (Bild: Reto Martin)

«Aus, aus, aus», brüllt Susanne Odermatt in einer Szene, in der sie eine Politmoderatorin mimt. Dieser Ausruf trifft auch auf das Stück «Loriot – der ganz normale Wahnsinn» zu, das die Bühni Wyfelde am Samstagabend zum letzten Mal aufführte. Nach sechzehn Vorstellungen feiert die Theatergruppe um Thomas Götz die Dernière des Klassikers.