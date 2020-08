Der Zweckverband Wasserversorgung Seerücken West verlangt künftig zehn Rappen mehr für einen Kubikmeter Wasser Die Jahresrechnung 2019 des Zweckverbandes Wasserversorgung Seerücken West weist ein Defizit von 42'000 Franken auf. Die Erhöhung der des Wasserpreises um zehn Rappen dürfte zu Mehreinnahmen von 14'000 bis 17'000 Franken führen. Manuela Olgiati 14.08.2020, 16.45 Uhr

Hier in Gündelhart ersetzt der Zweckverband Wasserversorgung Seerücken West die Wasserleitung. Bild: Manuela Olgiati

Knappwerdendes Trinkwasser ist kein Thema mehr. «Wir haben das im Griff», sagt Ingrid von Känel, Präsidentin des Zweckverbandes Wasserversorgung Seerücken West, am Donnerstagabend an der Delegiertenversammlung in Klingenzell. Die Wasserwarte der Gemeinden stünden stets via WhatsApp in Kontakt miteinander und würden auf diese Weise den Wasserbezug der Landwirtschaft koordinieren.