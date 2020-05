Der Biograf des Maestros: Weinfelder René Stauffer ist Roger Federer seit fast 23 Jahren auf den Fersen und weiss fast alles über das Tennisgenie René Stauffer gilt als absoluter Experte für den Schweizer Tennisstar. Der gebürtige Weinfelder ist ein Sportjournalist der alten Garde Lukas Belic 28.05.2020, 20.23 Uhr

Der Federer-Biograf René Stauffer mit verschiedenen Übersetzungen seines Buches bei sich zu Hause. Bild: Reto Martin

«Der ist wahnsinnig gut, aber so ein Hitzkopf», dachte René Stauffer, als er Roger Federer zum ersten Mal spielen sah. Das war vor 23 Jahren, Federer war 15 Jahre alt und die Nummer 88 des Landes. Er galt als äusserst talentiert, aber auch als sehr emotional. Der junge Federer dreht spektakulär ein Spiel und liefert so eine Story für den Sportredaktor. Als Stauffer ihn interviewte, sagte Roger Federer: «Man soll eben perfekt spielen können.» Am nächsten Tag erschien der erste Artikel von René Stauffer über Roger Federer.

Lehrer wollte er nicht werden

René Stauffers stammt aus Weinfelden. Er hätte Lehrer werden können am Seminar Kreuzlingen, entschied sich aber dagegen, da ihm der Beruf zu fest vorgegeben war. Folglich studierte er an der Diplomhandelsschule in Frauenfeld. Nach dem Studium jobbte er ein Jahr lang in Zürich, reiste im Mittelmeerraum durch Griechenland und Israel und war ein Jahr in Paris, um Französisch zu lernen. Das Schreiben hat Stauffer schon von klein auf fasziniert. Bereits in der Primarschule schrieb er Matchberichte und Eishockey-Storys. Schliesslich bewarb er sich für die Ringier Journalistenschule. Im letzten Moment wurde er abgelehnt, erhielt aber eine Nachricht, dass er sich bei Peter Übersax, dem damaligen Chefredaktor des «Blick», melden solle.

«Ich wollte eigentlich nicht zum Blick, denn Sex and Crime ist nicht mein Ding», sagt der 61-Jährige heute. Drei Monate lang leistete er seine Probezeit in der Sportredaktion ab.

«Ich hatte nicht mal einen Vertrag, sondern nur einen Zettel.»

Es wurden schliesslich neun Jahre daraus. 1986 bekam er ein Angebot vom «Tages-Anzeiger» und lehnte ab, um neun Jahre später dann doch noch dort zu landen.

Zum Sport gehört für ihn ein Ball oder ein Puck

Zu dieser Zeit befand sich die Schweiz in den Anfängen eines regelrechten Tennisbooms. «Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein Glück ich hatte. Die Tenniswelt wurde von Schweizer Athleten durchgerüttelt und ich war ganz nah dabei.» Stauffer war an 98 Grand Slam Turnieren und fünf Olympischen Spielen.

Seine Begeisterung für Sport entfachte sich schon in der Kindheit. Zu Hause sah man sich mit der ganzen Familie die grossen Sportevents an. In seiner Jugend spielte Stauffer Club-Eishockey. Tennis entwickelte sich erst später zu seiner geheimen Leidenschaft. Geheim, weil der junge René damals nur eine Sportart in einem Verein treiben durfte. «Ich schlich mich immer in den Tennisclub, in dem meine ältere Schwester spielte, um zuzusehen.»

Zuerst dachte er an ein Buch über Martina Hingis

Mittlerweile lebt Stauffer in Müllheim und ist begeisterter Golfer. «Da kann man abschalten, ist in der Natur und verhungert nicht wie beim Fussball, wenn man keinen Ball bekommt.» Ein Ball oder mindestens ein Puck gehörten für ihn einfach zum Sport.

Die Idee, oder besser den Wunsch, eine Biografie zu schreiben, hegte der Sportjournalist schon bei Martina Hingis. «Ich hatte bereits ein grosses Archiv aufgebaut.» Dazu kam es jedoch nicht. Die Lebensgeschichte Federers wollte er schreiben, als dieser 2003 erstmals Wimbledon gewann.

«Ich fragte seine Eltern, ob ich eine Biografie über ihn schreiben dürfte. Sie meinten, es wäre noch zu früh.»

Etwas später suchte der Pendoverlag jemanden, der die Lebensgeschichte von Federer verfasst. Stauffer wurde empfohlen und so erschien im Jahr 2006 «Das Tennisgenie».

Roger Federer. Bild: Nic Bothma / EPA

Die zweite Version ergab sich, als Federer 2016 die Saison abbrach und dann 2017 ein «Hammer Comeback» in Melbourne hinlegte. «Ein weiteres Kapitel in der ersten Biografie wäre dem nicht gerecht geworden», sagt Stauffer, während er voller Enthusiasmus das Video des entscheidenden Matchballs zeigt. Der Verlag bestand darauf, die vorherige Biografie vom Markt zu nehmen, wenn die neue käme.

«Das zweite Buch zu schreiben fiel mir – wenn ich ehrlich bin – schwerer. Denn ich wollte neue Informationen haben und nicht einfach das alte Buch abschreiben.»

Im April 2019 erschien «Roger Federer: Die Biografie» und stiess rund um die Welt auf grosses Interesse.

Das Buch ist im Vergleich zum ersten thematisch und nicht chronologisch geordnet. Die deutschsprachige Ausgabe erreichte etwa 20'000 verkaufte Exemplare. «Pech haben diejenigen, welche die englische Version bereits bestellt haben, denn in den USA wird sie erst rauskommen, wenn Federer seine Karriere beendet», erzählt Stauffer Fürs Foto versucht er möglichst viele Übersetzungen der Biografie in die Hand zu nehmen.

Das Buch bietet viel Innensicht. «Es ist ein Vorteil, dass ich mich mit Roger Federer auf Schweizerdeutsch unterhalten kann, denn so kommt seine Persönlichkeit viel mehr zur Geltung.»

René Stauffer ist Federer mittlerweile 23 Jahre lang auf den Fersen. Er beschreibt ihn als Ausnahmeerscheinung. Federer lebe für den Sport. «Er gibt gerne Interviews, da er so dem Sport hilft. Er freut sich auch immer über Konkurrenz.» Federer nehme sich nicht zu wichtig, habe keine Allüren, sei bodenständig und sehr anspruchsvoll sich gegenüber. Wenn es um seine Karriere gehe, dulde er keine Halbheiten.

«Auf der anderen Seite hat er auch etwas Kindliches».

Er mache gerne Seich, wie zum Beispiel Versteckis spielen mit seinem Team. «Ich glaube, er ist eine Integrationsfigur, welche die Stimmung auf dem Tennisplatz und auf der Profitour recht prägte.» Für Stauffer ist Roger Federer der perfekte Tennisbotschafter. Er sei die wichtigste Figur im Tennis neben Björn Borg. «Eventuell noch etwas wichtiger».

Seine Rivalität mit Nadal machte den Sport populärer. Federer beweise, wie man eine lange Karriere haben kann, wenn man sich Sorge trägt. Sein Einfluss gehe übers Tennis hinaus und werde auch nachhaltig bestehen bleiben. Der Biograf ist der Meinung, dass Federer sich, was die Fitness betrifft, wieder in Form bringen und nochmals einen grossen Titel holen werde.

«Wegen der aktuell verkürzten Saison kann er sich wieder erholen. Aber bei ihm gibt es mit seiner Familie auch langsam wichtigere Dinge im Leben als Tennis».

Stauffer ist seit 39 Jahren als Journalist tätig. Als Teil der alten Garde, hat er die Entwicklung des Journalismus intensiv miterlebt. «Mir tut das Herz schon weh, da sich viele Werte gewandelt haben.» Wichtig seien nur noch das Tempo und die Klickzahlen im Internet. Die Zeitung sei ein Auslaufmodell. «Was ich schade finde, da ich immer ein Fan von Zeitungen war». «Das Onlinewerben und die Gratiszeitungen haben den Journalismus abgewertet», gratis sei nichts wert. Deshalb begrüsst der Sportredaktor die Bemühungen, den Journalismus wieder aufzuwerten.

Ein emotionaler Moment: Federers Grand Slam Sieg 2003

Stauffer hatte als Journalist viele schöne Erinnerungen. «Im Sport gab es etliche schöne und emotionale Momente. Zum Beispiel 2003 Federers Grand Slam Sieg. Der Augenblick war so schön, ich habe nie geahnt, dass ich so etwas mal erleben dürfte.» Auch das erste eigene Buch in der Hand zu halten sei ein sehr erhabener Moment gewesen.

Eine weniger schöne Begebenheit trug sich an den Olympischen Spielen in Athen zu. Reto Bucher, ein Schweizer Schwinger, hatte die Chance auf eine Medaille. Stauffer wartete im ­Presseraum stundenlang auf den Kampf und sah im Fernsehen plötzlich, dass Bucher schon kämpfte . «Das war ein Reinfall. Ich habe so viel Zeit ­vertrödelt und dann den Kampf verpasst.»

Ein Highlight sei auch die Golf- Pressereise durch Südafrika 1992. Stauffer sagt mit einem Lächeln: «Danach dachte ich mir für kurze Zeit, dass ich doch Reisejournalist hätte werden müssen.»