Nach bestätigter Wahlfälschung im Thurgau: Verhinderter Thurgauer GLP-Kandidat bereitet Gang ans Bundesgericht vor

GLP-Kandidat Marco Rüegg überlegt sich, die Wahlgenehmigung juristisch anzufechten, die der Grosse Rat für 31 Frauenfelder Kantonsräte erteilt hat – Rüegg ausgenommen. Beraten von seinem Anwalt würde er argumentieren, die Kantonsräte hätten nicht alle Fakten gekannt.

Thomas Wunderlin 27.05.2020, 05.00 Uhr

Marco Rüegg kämpft um den Sitz im Grossen Rat, der ihm ohne die Wahlfälschung wahrscheinlich zugefallen wäre. Reto Martin (Rüegerholzhalle Frauenfeld, 20. Mai 2020

Erstellt wurde das Dokument am 31. März von Marius Kobi, Leiter des Rechtsdienstes der Staatskanzlei. Er schildert darin im Detail, wie ein sechsköpfiges Team der Staatskanzlei am 23. März unter seiner Führung im Stadthaus Frauenfeld die unveränderten Wahlzettel der Grossratswahlen nachzählte. Den Bericht erstellte er als Beilage zur Strafanzeige, welche die Staatskanzlei wegen Verdachts auf Wahlfälschung einreichte.

Marco Rüegg, GLP-Kandidat aus Gachnang, setzt jetzt darauf, der sechsseitige Bericht der Staatskanzlei bringe ihm den umstrittenen Kantonsratssitz im Bezirk Frauenfeld ein. Er habe im Nachgang der Grossratssitzung vom 20. Mai festgestellt, dass die meisten Kantonsräte nicht im Besitz des Berichts der Staatskanzlei gewesen seien, sagt Rüegg.

Wahrscheinlich wäre er gewählt worden, wäre nicht ein Wahlfälscher aktiv gewesen. Am 20. Mai beschloss der Grosse Rat, über den umstrittenen Sitz erst zu entscheiden, wenn das Ergebnis der Strafuntersuchung vorliegt. Mit 72 Nein zu 41 Ja verwarf er auch den GLP-Antrag, die Wahlgenehmigung für die nächste Grossratssitzung vom 17. Juni fix zu traktandieren.



Verlässliche Unterlagen fehlten



Der Grund dafür waren fehlende verlässliche Unterlagen. So sagte etwa SVP-Fraktionspräsident Stephan Tobler, er habe ausser einer Information von Generalstaatsanwalt Stefan Haffter und der Publikation des Wahlresultats im Amtsblatt nichts Amtliches erhalten. Ein Bericht der «Thurgauer Zeitung» reiche nicht als Grundlage für einen Beschluss.



SVP-Fraktionspräsident Stephan Tobler. Reto Martin

Laut GLP-Kandidat Rüegg hätte der Bericht der Staatskanzlei diese Lücke füllen können:

«Wenn ihn die Kantonsräte bereits Anfang April gehabt hätten, dann hätte der eine oder andere vermutlich anders abgestimmt.»

Das Team unter Leitung Kobis entdeckte die mittlerweile als Laufzettel bekannt gewordenen Kontrollblätter. Sie ergaben, dass bei den unveränderten Wahlzetteln der GLP und der SVP eine Diskrepanz zum offiziellen Schlussresultat besteht. Kobi kommt zum Schluss, dass nur eine Manipulation der unveränderten Wahlzettel die Widersprüche erklären könne. Der Verdacht auf Wahlfälschung habe sich erhärtet, bestätigte der Generalstaatsanwalt.



Er wie auch Kobi streichen heraus, dass der effektive Wählerwille mit Hilfe der Laufzettel ermittelt werden sollte. So schreibt Kobi: «Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Laufzettel nicht korrekt sind.» Die GLP hat Kobis Bericht am 17. April vom damaligen Grossratspräsidenten Kurt Baumann erhalten. Dies geschah im Rahmen der Wahlbeschwerde der GLP, für welche der Grosse Rat Rekursinstanz ist und die er in Zusammenhang mit der Wahlgenehmigung am 20. Mai behandeln wollte.

Als vertraulich deklariert

Auf dem Exemplar des Berichts der Staatskanzlei, das Rüegg als Beschwerdeführer erhielt, ist der Vermerk «vertraulich» angebracht.

GLP-Kandidat Rüegg fragt, ob den Kantonsräten absichtlich Informationen vorenthalten werden sollten. In der Botschaft des Ratsbüros an den Grossen Rat seien die entscheidenden Fakten jedenfalls «komplett abgeschwächt» worden.



Der abgetretene Grossratspräsident Kurt Baumann. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Vermerk «vertraulich» sei von den Parlamentsdiensten im Auftrag des Ratsbüros angebracht worden, sagt Kurt Baumann, der mittlerweile abgetretene Ratspräsident. Das entspreche dem «normalen Vorgehen» im Schriftenverkehr mit Anwälten.

Das Ratsbüro habe bei der Wahlbeschwerde quasi eine richterliche Funktion: «Wir müssen dem Grossen Rat beantragen, wie er damit umgehen soll.» Der Kobi-Bericht gehöre zu den Materialien, die nicht der Botschaft an den Grossen Rat beigelegt worden seien. Das sei ebenfalls üblich. So würden auch die Sitzungsprotokolle der vorberatenden Kommissionen nicht allen Kantonsräten zugestellt: «Aber jeder Parlamentarier kann Einsicht verlangen.»



SVP-Präsident wartet auf Bericht des Staatsanwalts



SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden. Reto Martin

SVP-Präsident Ruedi Zbinden bestätigt auf Anfrage, dass er den Kobi-Bericht bisher nicht gekannt hat. Es brauche «eine saubere lückenlose Abklärung», ruft Zbinden die Forderung der SVP in Erinnerung:

«Das sind wir unsern Wählern schuldig.»

Es spiele keine Rolle, ob die Klärung einen Monat früher oder später erfolge. Der Schlussbericht des Staatsanwalts werde wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Bundesgericht könnte eingreifen Um den Entscheid des Grossen Rats vom 20. Mai vor Bundesgericht anzufechten, hat die GLP nach Angaben von Marco Rüegg 30 Tage Zeit. Laut dem GLP-Kandidaten, der sich juristisch beraten lässt, besteht eine Gefahr, dass das Bundesgericht die Genehmigung der Wahlen im Bezirk Frauenfeld aufheben könnte. Ausserdem würde es eventuell als Sofortmassnahme den betreffenden 31 Kantonsräten des Bezirks Frauenfeld die Sitzungsteilnahme untersagen. Als Konsequenz hätte der Grosse Rat bis zu den Neuwahlen im Bezirk Frauenfeld nur 98 Mitglieder.

Die Beschlussfähigkeit wäre bei jeder Sitzung fraglich, da dafür ein Quorum von 95 gilt und mit Abwesenheiten zu rechnen ist. Ausserdem wären die Interessen des Bezirks Frauenfeld nicht vertreten. «Das will eigentlich niemand», sagt Rüegg. Er hofft deshalb, dass der Grosse Rat an seiner nächsten Sitzung vom 17. Juni seine Wahl genehmigt.

Es brauche eine Vorlaufzeit, um über den Gang ans Bundesgericht zu entscheiden. «In den nächsten zehn Tagen müssten die Würfel fallen.» (wu)



Zwei Kommissionssitze Bei Vergleich der Laufzettel und der unveränderten Wahlzettel kam die Staatskanzlei bei fast allen Parteien auf dasselbe Resultat. Nur bei SVP und GLP gab es eine Diskrepanz von rund 100 Wahlzetteln. Würden diese von der SVP zur GLP umgebucht, so würde die GLP einen Sitz auf Kosten der SVP gewinnen. Sie erhielte auch in der Geschäftsprüfungs- und in der Justizkommission einen Sitz auf Kosten der SVP, wie GLP-Fraktionschef Ueli Fisch vorrechnete. Bei der Justizkommission hat die GLP bisher nur Beobachterstatus. Würde man nur 38 bis 78 Wahlzettel umteilen, müsste laut Staatskanzlei die FDP einen Sitz hergeben. «Dann wären die Angaben der Laufzettel gefälscht worden», sagt GLP-Kandidat Marco Rüegg, «das hat der Rechtsdienst der Staatskanzlei explizit ausgeschlossen.» (wu)