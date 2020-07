Der verfressene Opportunist ist zurück: In den Sozialen Medien gibt es viele Meldungen zum Frauenfelder Stadtfuchs Jeweils im Frühsommer werden die Jungfüchse flügge und wagen sich dann gerne mal in den Siedlungsraum. Für die Tiere sind Haushaltsabfälle ein reichhaltiger Speisezettel. Denn sie fressen alles, was ihnen vor die Schnauze kommt. Mathias Frei 08.07.2020, 04.30 Uhr

Diesen Jungfuchs hat Stapi Anders Stokholm tagsüber beim Spazieren gesichtet. (Bild: Anders Stokholm)

Frauenfeld ist, wer Facebook glaubt, die Stadt der Büsi (meist entlaufen) und der Störche. Doch jetzt sucht uns offensichtlich der Stadtfuchs heim. So gab es in jüngerer Vergangenheit einige Sichtungsmeldungen auf der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn...». Da freut sich ein Gruppenmitglied über die Begegnung mit einem Füchsli kurz vor Mitternacht. Es werden verschwommene Bilder und Videos gepostet. Ein anderer User schreibt:

«Drei Füchse gesichtet gestern Abend, in der Nähe des Felds beim Schulhaus Oberwiesen. Möchte dort jetzt keine Katze sein...»

Zwei Stadtfüchsli. (Bild: PD/Facebook)

Die Füchse seien bis auf einen Meter herangekommen oder zum Beispiel bei einer anderen Sichterin abends vor der Haustüre gestanden. Mit Social-Distancing ist es da nicht weit her.

Sind diese tierischen Annäherungsversuche neu? «Nein», sagt Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau. Füchse im Siedlungsraum seien keine Seltenheit mehr.

«Eine Stadt stellt ein Paradies dar für Füchse. Es gibt genug zu fressen und genügend Verstecke.»

Roman Kistler, Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau. (Bild: Andrea Stalder)

Gerade die Jungfüchse seien sehr neugierig. Im Frühsommer würden sie flügge und könnten, weil sie noch zutraulich seien, durchaus auch tagsüber im Siedlungsraum gesichtet werden, erklärt Kistler. Aber auch Altfüchse würden sich zu dieser Jahreszeit vermehrt in den Siedlungsraum wagen, weil sie wegen ihrer Jungtiere Futter finden müssen. Pro Wurf gilt, es vier bis sieben Jungtiere zu versorgen.

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. (Bild: PD)

Auch Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm hatte schon zwei Begegnungen mit dem Stadtfuchs. «Einmal sah ich um 7 Uhr morgens daheim aus dem Fenster und sah einen Fuchs an oberhalb der Bahngleise in die Ferne schweifen.» Das andere Mal war auch bei der Laubwiesen-Überbauung, spätnachmittags am Anfang eines Spaziergangs. «Der Fuchs hat für mich posiert», meint Stokholm lachend.

Ein Stadtfüchsli tagsüber. (Bild: PD/Facebook)

Wie Roman Kistler erklärt, steigt die Fuchspopulation seit Mitte der 1980er-Jahre europaweit. Seit 1999 gilt die Schweiz als tollwutfrei. Das habe den Bestand weiter anwachsen lassen. Mittlerweile stagniert die Population, reguliert durch Fuchskrankheiten, was sich an den Abschusszahlen zeigt. Diese bewegten sich im Thurgau in jüngerer Vergangenheit bei 1500 Abschüssen pro Jahr. Weitere 1000 Füchse kommen auf andere Arten um, der grösste Teil wird an- oder überfahren.

«Was ihre Nahrung betrifft, sind Füchse absolute Opportunisten», sagt Kistler. Das heisst: Sie fressen, was ihnen vor die Schnauze kommt – von Mäusen über Vögel bis zu Beeren und Regenwürmern. Ab und zu kommen auch Hühner oder Kaninchen drunter. Der Siedlungsraum bietet mit Haushaltsabfällen im weitesten Sinn zusätzlich einen reichhaltigen Speisezettel.

«Diese Nahrung im Siedlungsraum wäre aber gar nicht nötig. Füchse haben sowieso schon genug zu fressen.»

Ein Stadtfuchs. (Bild: PD/Facebook)

Das sagt Kistler. Füchse seien intelligent, sie wüssten schnell, bei welchem Haus es etwas zu holen gebe. «Das führt zu falschen Prägungen. Denn letztlich ist der Fuchs immer noch ein Wildtier, das auch mal zuschnappen kann.» Abschussaktionen im Siedlungsraum seien aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Im Fall der Fälle komme eine Falle mit Köder zum Einsatz, sagt Kistler.