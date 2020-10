Der Uesslinger Ortsteil Buch will endlich High-Speed: Das soll dank flächendeckendem Glasfaserausbau gelingen Uesslingen-Buch müsste für den flächendeckenden Ausbau auf Fibre-to-the-Home netto 910'000 Franken aufwerfen. Eine Erschliessung mit Warth-Weiningen würden verschiedene Vorteile mitbringen. Mit im Boot wären zudem die Swisscom und die Leucom aus Frauenfeld. Mathias Frei 05.10.2020, 17.42 Uhr

Glasfaserspezialist Richard Ziegler an der Infoveranstaltung in Uesslingen. (Bild: Mathias Frei)

Abgehängt oder eigentlich noch nie richtig angehängt: In Sachen Datenautobahn trifft das für den Uesslinger Ortsteil Buch zu, wo es zum Teil noch vorsintflutliche Freileitungen gibt. Der Druck auf den Gemeinderat ist deshalb gross – von Buchemerinnen und Buchemern, aber auch vom Verein Dorfläbe Buch. Jetzt soll es vorwärtsgehen, so denn die Stimmberechtigten an der Bechtelisversammlung kommenden Januar einen entsprechenden Kredit für einen flächendeckenden Glasfaserausbau bewilligen.

Der Start der Bauarbeiten ist aktuell für kommendes Jahr angedacht. Bis Ende 2023 sollen alle Ortsteile und Weiler auf Gemeindegebiet mit Fibre-to-the-Home (FTTH), also in diesem Fall Glasfaser bis ins Wohnzimmer, erschlossen sein. Die Nettokosten für die Gemeinde würden bei 910'000 Franken liegen. Gerechnet wird mit rund 660 Nutzungseinheiten.

Diese Pläne stellte der Isliker Glasfaserspezialist Richard Ziegler am Freitagabend einer interessierten Runde von gegen 40 Einwohnern vor. Ziegler hat in jüngerer Vergangenheit schon eine Vielzahl von Gemeinden ans Glasfasernetz angehängt, in der Region beispielsweise Stettfurt und Gachnang.

Glasfasern. (Bild: Mathias Frei)

Anschluss ausserhalb der Bauzone kostet mehr

Ursprünglich war geplant, an der pandemiebedingt verspätet stattfindenden Rechnungsgemeinde vom 23.Oktober über den Glasfaserausbau zu befinden.

«Einige wichtige Parameter sind aber nun noch nicht bekannt.»

Elisabeth Engel, Gemeindepräsidentin Uesslingen-Buch. (Bild: PD)

Das sagt Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel. Aus Buch ist definitiv keine Gegenwehr zu erwarten. Urs Wegmüller von Dorfläbe Buch spricht von den «bösen Punkten» Buch-Unterdorf und Trüttlikon. «Am besten sofort anfangen», meint einer. Und Nina Wägeli vom Rappenhof in Buch sagt:

«Super, dass es losgeht. Aber der Ausbau kommt eigentlich drei bis vier Jahre zu spät.»

Bei der etappierten Erschliessung hätten die Gebiete mit schlechter Abdeckung Priorität, verspricht Gemeindepräsidentin Engel.

Ein Anschluss in der Bauzone soll um die 500 Franken kosten, ausserhalb der Bauzone soll der Beitrag des Hausbesitzers bei unter 1000 Franken liegen. Die bestehende Infrastruktur soll, wo vorhanden, genutzt werden, seien dies Rohre des Elektrizitätswerks (EW), der Swisscom oder Leerrohre der Wasserversorgung. Nötige Tiefbauarbeiten sollten mit dem EW koordiniert werden.

Vorteile mit Warth-Weiningen

Ziegler schlägt eine gemeinsame Erschliessung von Uesslingen-Buch mit der Nachbargemeinde Warth-Weiningen (rund 720 Anschlüsse) vor. Hinter dieser Empfehlung steht auch die Uesslinger Behörde.

Die grössere Anzahl Anschlüsse und die vorhandene Erschliessung von Weiningen durch Swisscom, Leucom und EKT würden Vorteile bringen. Zudem bräuchte es nur eine Zentrale. Die beiden Gemeinden würden mit dem Frauenfelder Kommunikationsversorger Leucom eine einfache Gesellschaft bilden, die Partnerin der Swisscom ist.

«Diese Organisation hat sich bewährt.»

So erklärt es Ziegler. Die Kosten für Bau und Betrieb würde man durch drei (Gemeinden, Swisscom, Leucom) teilen.