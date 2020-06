Trotz geplatztem Traum von einem Ausbau: Der Direktor des Thurgauer Kunstmuseums in der Kartause Ittingen gibt sich zweckoptimistisch Nach jahrelanger Planung hat der Thurgauer Regierungsrat den Erweiterungsbau des Kunstmuseums ohne Ergebnis beendet. Für Markus Landert geht’s weiter in denselben alten Mauern – die Sanierung ist weiterhin dringend. Thomas Wunderlin 10.06.2020, 05.00 Uhr

Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau, im Depot in Aadorf. Bild: Andrea Stalder (4. Februar 2020)

Die Sanierung der Räume des Kunstmuseums Thurgau ist dringend.

Eine Erweiterung ist aus Gründen der Denkmalpflege faktisch ausgeschlossen.

Weder Museumsdirektor noch Kantonsbaumeister wollen zusätzliche bestehende Räume in der Kartause für das Kunstmuseum beanspruchen.

Der Entscheid habe sich schon länger abgezeichnet, sagt Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau. Gemeint ist der gescheiterte Plan einer Museumserweiterung.



Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau. Bild: Andrea Stalder (Aadorf, 4. Februar 2020)

Für den 61-jährigen Kunsthistoriker, der das Kunstmuseum seit 1993 leitet, präsentiert sich die Situation jetzt «relativ einfach». Ein Erweiterungsbau sei im historischen Kontext der Kartause Ittingen offensichtlich nicht möglich. Jetzt müsse abgeklärt werden, wie die bestehenden Bauten saniert werden könnten. Ob er enttäuscht sei – diese Frage lässt Landert offen.



Jahrelang hatten die Thurgauer Kulturverantwortlichen Pläne für einen Erweiterungsbau gewälzt. Dieser sei notwendig, um weiterhin Besucher anzuziehen, hatte Landert 2012 gegenüber der «Thurgauer Zeitung» argumentiert.



Seit der Eröffnung des Thurgauer Kunstmuseums in den Räumen der Kartause Ittingen 1983 habe sich in der Museumslandschaft des Bodenseeraums viel getan. Vom Kunsthaus Bregenz bis zum Zentrum für Fotografie in Winterthur seien neue Kunstinstitutionen entstanden. Dadurch hätten sich die Ansprüche des Publikums verändert.



Erweiterungsbau sollte definitiven Aufstieg bringen



«Zurzeit sind wir in der Schweizer Museumslandschaft eine Liftmannschaft zwischen Super League und Challenge League», sagte Landert damals. Mittelfristig wolle man dauerhaft in der höchsten Liga der Schweizer Kunstinstitutionen mitspielen:

«Denn dort gehören wir hin.»

Um aktuelle Kunst zeigen zu können, seien grosszügige Ausstellungsräume unabdingbar. Möglich machen sollte das ein langgezogener Holzbau entlang der Nordmauer, der 600 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche gebracht hätte.



Museumsräume sollen saniert und optimiert werden

SVP-Regierungsrätin Monika Knill. Bild: Andrea Stalder, (4. Juni 2020)

Letzten Donnerstag teilte der Regierungsrat mit, statt einer Erweiterung sollen die Museumsräume in der Kartause Ittingen «saniert und optimiert» werden.



Regierungsrätin Monika Knill äusserte sich an einer Medienkonferenz gleichzeitig zum Historischen Museum. Dieses erhält nebst Frauenfeld einen weiteren Standort in Arbon. Gabriele Keck, Direktorin des Historischen Museums, verhehlte nicht, dass der neue Standort weder ihrem Wunsch noch der Empfehlung der Studiengruppe entspricht.



Gabriele Keck, Direktorin des Historischen Museums Thurgau. Bild: Andrea Stalder (16. Januar 2020)

Im Gegensatz zu seiner temperamentvollen Kollegin war Landert nicht an der Medienkonferenz anwesend. So hatte er sich in den letzten Jahren auch diplomatisch aus den politischen und juristischen Diskussionen herausgehalten, die der geplante Erweiterungsbau auslöste. Letztlich scheiterte dieser an einem Gutachten der Eidgenössischen Denkmalpflege von 2014, das kaum Raum für einen zusätzlichen Bau auf dem Areal des ehemaligen Kartäuserklosters lässt. Landert sagt jetzt:



«Die Zukunft des Kunstmuseums kann laut Landert weiterhin nur in der obersten Liga sein.»

«Wir sind zwar nicht eines der ganz grossen schweizerischen Museen, aber immer noch eines der spannendsten.» Im Erweiterungsbau hätte er weder Impressionisten noch Picasso gezeigt.

Das Thurgauer Kunstmuseum habe wie andere Häuser vergleichbarer Grösse eher die Aufgabe, Werke regional oder schweizerisch bekannter Künstler wie Adolf Dietrich und Helene Dahm auszustellen, die sonst vergessen gingen. «Diesen Forschungs- und Präsentationsauftrag erfüllen wir recht gut, würde ich behaupten.» Das Thurgauer Kunstmuseum sei zudem «international bedeutend» als Kompetenzzentrum für Aussenseiterkunst.



Temperatur und Feuchtigkeit schwanken zu stark



Dringend ist für Landert die bauliche Sanierung: Einbau von Klimaanlage, Lüftung und Dämmung. Das Museum erfülle die heutigen Anforderungen an Ausstellungsräume für Kunst nicht mehr, sodass gewisse Werke von anderen Museen nicht mehr ausgeliehen würden. Dazu brauche es stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



In der aktuellen Ausstellung «Thurgauer Köpfe» kann so eine Arbeit von Isabelle Waldberg nicht gezeigt werden, da sie Holzteile enthält. «Die moderne Kunst wird immer fragiler.» Traditionell gemalte Gemälde wie jene von Dietrich seien oft weniger heikel. Doch schon bei Dahm werde es problematisch, da sie die Farbe relativ dick aufgetragen habe. Es bestehe die Gefahr, dass sie sich von der Leinwand löse.



Immer wieder diskutiert wurde die Frage, ob die ländlichen Umgebung der richtige Standort ist. Landert hält daran fest, sofern der Nordflügel, in dem das Museum untergebracht ist, baulich saniert wird.

«Wenn die Infrastruktur stimmt, ist die Kartause Ittingen ein hervorragender Standort für ein Kunstmuseum.»

Selbst wenn die Ausstellungsräume nicht die heute übliche Grosszügigkeit aufweisen, lassen sich da doch attraktive Ausstellungen machen, was wir immer wieder bewiesen haben.» Die Kartause wäre nicht gleich attraktiv und lebendig ohne das Kunstmuseum. Umgekehrt nehme die gezeigte Kunst die Ewigkeitsvorstellung der Kartäuser auf, wie etwa der «Loop» von Bildstein/Glatz.



Der «Loop» des Künstlerduos Bildstein/Glatz vor der Kartause Ittingen. Reto Martin (17. Mai 2017)

Landert sieht keine Möglichkeit, zusätzlich Räume zu nutzen, die jetzt etwa für das Ittinger Museum oder die Stiftung Kartause Ittingen reserviert sind. Die historischen Räumlichkeiten seien geschützt. Man habe viele Optionen sorgfältig abgeklärt, auch einen Ausbau des Dachstuhls: «Das ist alles weggelegt worden, weil es nicht realistisch ist und den historischen Bestand schädigt.»



Keine weiteren Räume fürs Kunstmuseum



Wie Kantonsbaumeister Erol Doguoglu letzte Woche sagte, sind bei einer Optimierung der Bauten vielleicht 100 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche zu gewinnen. Wo diese zu finden sein könnten, dazu verweist Landert an den Kantonsbaumeister.

«Die 100 Quadratmeter sind überhaupt nicht gesichert, sondern nur eine Annahme», schreibt Doguoglu auf Anfrage. Eine Studie werde zeigen müssen, «ob es zusätzlichen Raum überhaupt braucht, und wenn ja, wie viel und wo».

Der Kantonsbaumeister bestätigt, dass kaum anderweitig genutzte Räume dem Kunstmuseum zugeschlagen werden können. Die historischen Gebäude wiesen nicht die geforderten Raumqualitäten auf, nämlich frei belegbare, zusammenhängende Flächen mit Raumhöhen von mindestens 4,5 Meter:

«Wenn man zusätzliche Flächen schaffen will, müssen diese zwingend neu gebaut werden.»