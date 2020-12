Der Thurgauer Spitalchef über die Covid-Situation: «Wir sind nahe am Anschlag» Der personelle Aufwand für Corona-Patienten sei doppelt so gross wie für «normale» Patienten. Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, spricht über die aktuelle Herausforderung im Gesundheitswesen.

Silvan Meile 07.12.2020, 18.31 Uhr

Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, sprach am Montag vor den Medien.. Bild: Andrea Stalder

Herr Kohler, mussten Sie als CEO der Spital Thurgau AG Alarm schlagen?

Marc Kohler: Nein, das nicht. Gesundheitsdirektor Urs Martin und ich sind in engem Kontakt. Wir sprechen uns täglich ab. Uns war beiden klar: Es wird nun eng. Deshalb muss man jetzt etwas machen, um auch jenen Kreisen in der Bevölkerung ins Gewissen zu reden, die wieder sorglos mit dem Virus umgehen.

Wie ist die Situation an den Thurgauer Spitälern?

Es wird langsam sehr eng. Wir sind nahe am Anschlag. Wir haben in der zweiten Welle sehr viele Covid-Patienten, doppelt so viele wie im Frühling. Ihre Pflege ist sehr aufwendig, sie brauchen im Schnitt etwa doppelt so viel Personal wie «normale» Patienten. Sehr zeitintensiv sind auch die ganzen Schutzmassnahmen.

Der personelle Aufwand ist derzeit etwa so gross, als würden wir zusätzlich hundert Betten betreiben.

Wie bewältigt das Spitalpersonal diese Krise?

Das ist unterschiedlich. Es sind aber alle physisch ziemlich müde. Sie arbeiten viele Schichten hintereinander ohne Ruhetage. Sie sind aber auch psychisch müde. Das Leid der Patienten und der Angehörige zu sehen, ist belastend. Das geht an die Substanz.

«Wir klatschen nicht nur», sagen Sie. Das überarbeitete Personal bekommt nun auf Weihnachten eine Prämie. Wer profitiert davon?

Mehr als 1500 Personen bekommen eine Prämie. Diese beläuft sich auf eine Summe von über einer Million Franken. Im Schnitt sind es etwa 700 Franken pro begünstigte Person.

Im Thurgau liegen 22 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Wo liegt die Kapazitätsgrenze?

Unsere formelle Kapazität auf der Intensivstation liegt bei 21 Plätzen. Das gilt für sämtliche Patienten, nicht nur solche mit Covid-19. Die Anzahl Covid-19-Patienten mit Intensivpflege schwankte in den vergangenen Wochen aber jeweils zwischen 18 und 22. Hinzu kommen noch die «normalen» Notfälle.

Wir betreiben im Moment also deutlich über 30 Intensivbetten. Das sind rund 60 Prozent mehr als normal.

Die Kapazitätsgrenze ist aber keine Frage der Betten, sie wäre irgendwann eine Frage der Qualität. Aber davon sind wir noch deutlich entfernt. Das Problem war bisher nie der Raum oder die Instrumente, auch nicht die Beatmungsgeräte. Wenn ein Engpass auftritt, dann beim Personal.

Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. Bild: Andrea Stalder

Was sind es für Patienten, die eine Intensivbetreuung brauchen?

Die meisten sind tatsächlich ältere Personen ab 70 Jahren. In der Regel sind es auch Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Die meisten haben zusätzliche Leiden, die behandelt werden müssen. Auch deshalb ist ihre Behandlung so aufwendig.

Bringen die verschärften Massnahmen für die Weihnachtszeit nun eine Entspannung im Spital?

Im Spital möglicherweise nicht. Wir merken die Spitaleintritte jeweils rund zehn Tage zeitverzögert. Auf der Intensivstation sind es rund zwei bis zweieinhalb Wochen. Deshalb gehe ich nicht von einer raschen Entspannung aus. Vor allem muss man bedenken, dass die Covid-Patienten oftmals mehrere Wochen auf der Intensivstation bleiben müssen. Aber ich bin sehr froh, dass der Thurgau nun verschärfte Massnahmen ergreift. Es soll auch die Bevölkerung nochmals aufrütteln, sich besser an die Massnahmen zu halten. Und es ist auch ein positives Zeichen an die Mitarbeitenden in den Spitälern. Sie sehen, dass man versucht, nochmals etwas zu machen, damit weniger Leute bei uns auf der Intensivstation landen.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie für die Spitäler?

Die Kurve zeigt wohl weiterhin flach noch oben, mit extrem starken Schwankungen. Das ist verrückt. Oft haben wir Patienten, die direkt auf die Intensivstation kommen. Das zeigt eben auch, dass offensichtlich gewisse Leute wieder relativ lange warten, bis sie dann schwerere Verläufe haben und zu uns kommen. Statistisch ausgewiesen ist das zwar nicht, aber es deutet darauf hin.