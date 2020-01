Der Thurgauer FDP-Präsident David H. Bon tritt im Sommer 2020 zurück An der Mitgliederversammlung der FDP Thurgau wurde bekannt, dass David H. Bon den Parteivorsitz im Sommer frei gibt. Er begründet dies vor allem mit einer beruflichen Neuorientierung. Judith Schuck und Sebastian Keller 08.01.2020, 09.15 Uhr

David H. Bon. (Bild: Donato Caspari)

Seit 2016 präsidiert David H. Bon die FDP des Kantons Thurgau. Er folgte auf Walter Schönholzer, der in den Regierungsrat gewählt wurde. An der Mitgliederversammlung in Weinfelden gab er nun bekannt, was nicht unerwartet kommt: Er tritt als Präsident der Thurgauer Freisinnigen zurück.