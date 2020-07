Der Thurgauer Chinakorrespondent Pascal Nufer in China: «Die Unschuldsvermutung gilt hier nicht» Pascal Nufer ist daran, sich mit China zu versöhnen. Nun spricht er über seine Erfahrungen im Reich der Mitte und wieso er die Tourismusziele der Chinesen in der Schweiz besucht. Enrico Kampmann 20.07.2020, 05.00 Uhr

Nufer bei Liveübertragung vom Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Bild: PD

Pascal Nufer sitzt im Hochgeschwindigkeitszug nach Peking, als er einen Anruf erhält, der seine gute Stimmung zerstört. Die Polizei sei mehrmals bei der Familie seiner ehemaligen Haushälterin aus Schanghai aufgetaucht. Der Grossvater wird sogar mit auf den Polizeiposten genommen, wo man ihn über die Absichten des ausländischen Journalisten ausfragt.

Nufer hat die letzten zwei Tage im Haus von dessen Familie auf dem Land verbracht, für die Dreharbeiten an seiner vierteiligen SRF-DOK-Serie. Die Familie sei gekränkt und verunsichert; der erlittene Gesichtsverlust in der Gemeinschaft enorm.

Recherchieren in den Ferien

Die fünf Jahre als Chinakorrespondent seien zwar spannend, aber auch zermürbend gewesen. Die DOK-Serie ist sein Versuch, sich mit dem Land, aber vor allem auch mit seinen Menschen zu versöhnen. Dazu hat er auch ein Buch geschrieben, das den vier Reportagen folgt, diese aber jeweils weiter ausführt und mit zusätzlichen Beispielen in den breiteren Kontext der chinesischen Gesellschaft einordnet.

In einer Hotelbar in Luzern verlässt Nufer während des fliegenden Wechsels zwischen diesem und dem vorigen Interview noch kurz den Raum, um zu telefonieren. Dann erzählt er, er mache gerade eine Tour de Suisse auf die chinesische Art. Mit seiner Frau bereist er die beliebtesten Reiseziele chinesischer Touristen in der Schweiz. Vor Luzern ging es aufs Jungfraujoch, das Matterhorn steht noch an. Er ist eigentlich in den Ferien, recherchiert aber nebenbei für einen Dokumentarfilm über den chinesischen Massentourismus.

Zwei Menschen verschwanden, nachdem er sie interviewte

Nufer sagt, sein Unterfangen, sich mit China zu versöhnen, sei ein Erfolg gewesen. Dennoch zeigt die DOK-Serie auch, dass es nicht immer einfach war. Nicht zuletzt, weil jeder Kontakt, den Nufer als ausländischer Journalist hat, ein gewisses Risiko für sein Gegenüber birgt, unabhängig davon, worum es geht. Während seiner Zeit als Korrespondent seien zwei seiner Interviewpartner verschwunden, unmittelbar nachdem sie mit ihm gesprochen hatten. Die flinken dunklen Augen hinter den dicken Brillengläsern bleiben kurz an der Espressotasse haften, die vor ihm auf dem Tisch steht.

Wie es sich anfühle, zu wissen, unter permanenter Beobachtung zu stehen? «Scheisse!» Man wisse nie, was sie wollen.

«Manchmal kommen sie nach drei Tagen Dreharbeiten und zwingen einen, alles zu löschen, obwohl keinerlei kompromittierendes Material dabei ist. Andere Male wird man noch vor dem Drehort abgefangen und zum Umkehren gezwungen.»

Dennoch habe das Vorgehen System.

«Durch die Willkür der Kontrollen ist man immer auf der Hut, egal, was man tut.»

Der Besuch im Haus seiner ehemaligen Haushälterin sei ein gutes Beispiel. «Sie sind erst gekommen, nachdem wir weg waren, und haben dann ihren Vater mitgenommen. Einen alten gebrechlichen Mann, der mich gerade mal zwei Tage kannte und eigentlich keine Ahnung hatte, wer ich bin.»

Es gehe darum, ein Exempel zu statuieren. Die Folge sei Übergehorsam, sagt Nufer.

«Wenn man irgendwo eine Kamera aufstellt, verständigen Leute oft präventiv die Polizei, aus Angst, sie könnten im Nachhinein Probleme bekommen.»

Das zerstört das Grundvertrauen in der Gesellschaft, weil jeder Angst hat, der andere könnte ihn verpfeifen.

Aber das berüchtigte Sozialkreditsystem (SKS), das dieses Jahr eingeführt wurde, sei doch gerade als Antwort auf das fehlende Vertrauen in der Gesellschaft ins Leben gerufen worden? Nufers Augen leuchten auf. «Das ist ja das Paradoxe!» Er ist in seinem Element. «Aus Sicht der Partei tun sie genau das.»

Das allgegenwärtige mit Künstlicher Intelligenz aufgepfropfte Massenüberwachungssystem, gegen das George Orwells dystopisches Horrorszenario aus dem Roman «1984» geradezu harmlos erscheint, sei das Bestreben, «den guten Bürger» zu schaffen.

Pascal Nufer auf Recherche in Lijiang, China. Bild: PD

In China fehle eine Wertebasis, sagt Nufer. Während das europäische Wertesystem auf den Grundpfeilern des Christentums und der Aufklärung basiere, habe China alle religiösen Grundwerte gewaltsam zerbrochen.

«Jetzt versuchen sie, mit einem Anreizsystem Werte zu schaffen – mit Zuckerbrot und Peitsche.» Gleichzeitig schüfen sie aber auch den Wert der Unschuldsvermutung ab.

«Hier muss mir der Staat nachweisen, dass ich etwas falsch gemacht habe, wenn er mich bestrafen will. In China hingegen liegt es mit dem neuen System an den Bürgern, jeden Tag von neuem ihre Unschuld zu beweisen.»

Nufer ist kein grosser Mann, doch er ist sehr präsent. Beim Reden gestikuliert er energisch und haut auch mal auf den Tisch, um einer Pointe Nachdruck zu verleihen. Er holt bei seinen Antworten gerne sehr weit aus, kommt am Ende seiner Ausschweifungen aber immer auf den Punkt zurück.

Das Sozialkreditsystem funktioniert für viele Menschen

Weswegen es kaum Widerstand gegen das System gäbe? «Weil es für viele Menschen funktioniert.» Er habe es selbst erlebt: «Leute laufen nicht mehr bei Rot über die Strasse, Taxis halten plötzlich am Zebrastreifen, die Leute entsorgen ihren Müll korrekt. Als ich vor fünf Jahren nach China zog, war das noch nicht so». Auch die Kriminalitätsrate sei gesunken.

Tech-Giganten wie Google, Facebook und Amazon: Sie alle verfolgen, wie wir uns bewegen, wonach wir im Internet suchen und was wir auf Social Media stellen. Manche behaupten, da bestehe kaum noch ein Unterschied zu dem, was in China passiert. «Sicher ist da etwas dran. Aber wir haben immer noch rechtliche Grundlagen. Jemand wie Mark Zuckerberg (der CEO von Facebook) kann wegen millionenfachen Missbrauchs von Nutzerdaten vor das EU-Parlament gezerrt werden. Ich warte noch auf dem Tag, an dem so etwas einem chinesischen Tech-Giganten passiert.»

Zudem sei der fundamentale Unterschied, dass alle erhobenen Daten in China zum Staat fliessen. So habe die Partei sämtliche Fäden in der Hand. «Klar hat man diesen Firmen bei uns viel Raum gegeben, aber es ist nicht vergleichbar.»

Auf zum nächsten Termin in einer Kunstgalerie, die chinesische Künstler in der Schweiz ausstellt. Ebenfalls ein potenzielles Projekt, aber er möchte noch nicht zu viel verraten. Er lädt ein, ihn zu begleiten.

Nufers Karriere fing bei der «Thurgauer Zeitung» an

Auf dem Weg dorthin erzählt Nufer, wie er zum Journalismus kam. Alles fängt bei der «Thurgauer Zeitung» an. Er macht das Lehrerseminar, aber verdient sich nebenbei mit Artikeln sein Taschengeld. Nach einem Abstecher ins Radio zieht er 2004 mit seiner Frau nach Thailand. Die beiden haben Lust auf etwas Neues. Er möchte sich weiterhin journalistisch betätigen, konkrete Pläne hat er allerdings keine.

Dann der Tsunami: Über Nacht wird Nufer zum Krisenberichterstatter für Medien im gesamten deutschsprachigen Raum. «Innerhalb von drei Monaten hatte ich ein Netzwerk aufgebaut, für das man normalerweise drei Jahre bräuchte.» Von dort nimmt alles seinen Lauf.

Chinesisches Propagandakunststück in Hongkonk

Ob er sich vorstellen könne, etwas anderes zu machen? Auf einmal wird Nufer uncharakteristisch ernst. «Es war eigentlich immer mein Traumjob. Aber man weiss halt nicht so recht, wie es weitergehen wird. Die Branche wandelt sich.» Er sei froh, dass er überhaupt einen Job habe.

Nufer hustet; das Gespräch ist bei Corona. Es geht um die Kompetenzen des Bundesrats im Notrecht:

«Ich habe Leute sagen hören, wir hätten hier schon Umstände wie in China. Aber hier sagte Alain Berset: Bitte bleibt zu Hause. In China wurde man in seine Wohnung gesperrt, die Türe zugeschweisst und ein bewaffneter Aufpasser vor den Hauseingang gestellt.»

Nufer erklärt sich für ein Telefongespräch am nächsten Tag bereit. Es bleiben Fragen offen: Was es zum Beispiel mit den grossflächigen Infrastrukturinvestitionen in Afrika auf sich habe? Natürlich schwinge auch die wirtschaftliche Komponente mit, sagt Nufer, aber in erster Linie gehe es darum, Chinas globalen Einfluss auszuweiten. «Mit Investitionen schafft man Allianzen – aber vor allem auch Abhängigkeiten. Der afrikanische Kontinent besteht aus 54 Nationen, das sind 54 Stimmen in der UNO. Da kann man ordentlich etwas bewegen.»

Und Hongkong? Man müsse sehen, wie der Westen reagiert, aber mit der Einführung des neuen Sicherheitsgesetzes sei der Kampf eigentlich gewonnen. «In China selbst auf jeden Fall. Sie haben es geschafft, das Narrativ so zu drehen, dass die Proteste in Hongkong als Beweis für das Versagen der Demokratie dort aufgefasst wird.» Die Proteste seien als Schrei nach Hilfe der starken Hand Chinas inszeniert worden. Das habe funktioniert? «Absolut.» Ein solches Propagandakunststück hätte wohl selbst den ominösen Big Brother in Orwells Klassiker vor Neid erblassen lassen.

Es bleiben immer noch viele Fragen offen, aber Nufer muss weiter. Das Matterhorn wartet.