Interview Der Thurgauer Baubranche geht es trotz Corona gut, sie braucht aber Aufträge: «Denn mit irgendwelchen Krediten oder Gutscheinen ist dem Bau nicht geholfen» Während der Coronakrise konnte die Baubranche weiterarbeiten. Aber auch auf den Baustellen waren die Schutzmassnahmen ein Thema. Weil das Aufmerksamkeitslevel für potenzielle Gefahren sehr hoch war, gingen sogar die Arbeitsunfälle um ein Drittel zurückgingen, sagt der Präsident des Thurgauer Baumeisterverbands. Christof Lampart 31.08.2020, 05.00 Uhr

Der Bau ist im Thurgau der viertgrösste Arbeitgeber: Die Branche beschäftigt rund 2400 Mitarbeiter und trägt elf Prozent zur Wertschöpfung im Kanton bei. Während der Coronakrise erwies sich die Baubranche als gesunder Pfeiler in einem schwierigen Umfeld, wie der Präsident des Thurgauer Baumeister-Verbands, Mathias Tschanen, im Interview betont. Doch die Coronamassnahmen beschäftigten auch auf den Baustellen.

Kürzlich gab die Kantonsstatistikerin bekannt, dass sich das hiesige Baugewerbe in der Coronakrise «wahnsinnig gut gehalten» habe. Auf was führen Sie dies zurück?

Mathias Tschanen: Ich denke, dass die Baubranche auch während der Coronakrise die einzige war, die mehr oder weniger ungebremst weiterlief. Das hat dazu geführt, dass die Aufträge trotz der geltenden Einschränkungen abgearbeitet werden konnten.

Also alles in Butter?

Was wir rasch zu spüren bekamen, war eine Unsicherheit bei den Kunden. Private überlegten sich, ob sie ein Bad gerade jetzt erneuern oder doch noch ein wenig warten sollten. Bei den Auftragseinbussen reden wir vielleicht von fünf bis acht Prozent, beim Umsatzrückgang von bis zu drei Prozent. Wovor ich aber Respekt habe, ist die Tatsache, dass der Leerwohnungsbestand im Thurgau 2,6 Prozent beträgt. Bleibt er so hoch, so wird der Markt in der nächsten Zeit sicherlich etwas gebremst. Ideal wäre aus meiner Sicht für den Thurgau ein Leerwohnungsbestand von 1,5 Prozent.

Tätigt die öffentliche Hand im Thurgau genug Investitionen?

Das wäre sehr wünschenswert. Um ein klares Zeichen zu setzen und um auch eine nach wie vor gut laufende Branche zu stärken. Ich denke dabei an Bauten wie den Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes oder den Stall auf dem Arenenberg. Und beim Tiefbau wünschte ich mir, dass der Kanton und die Gemeinden bei den Infrastrukturinvestitionen ihr Budget anheben oder zumindest ausschöpfen würden.

Die rund 2400 Arbeitsplätze im thurgauischen Bauhauptgewerbe sind also sicher?

Ich denke, dass die Arbeitsplätze aktuell nicht in Gefahr sind. Aber dies hängt eben auch davon ab, ob die öffentliche Hand weiter genügend Aufträge vergibt. Denn mit Krediten oder Gutscheinen ist dem Bau nicht geholfen.

Was hat der Thurgauische Baumeisterverband getan, damit seine Mitgliedsfirmen den in Coronazeiten vorgeschriebenen Mindestabstand auf Baustellen von 1,5 Metern einhalten?

Wir haben die Firmen informiert und für Massnahmen sensibilisiert. Auf den Baustellen kalkulierten wir mehr Platz für die Arbeiten und grössere Arbeitsräume ein. Und wir haben Hygienestationen installiert und überall, wo Menschen länger nahe zusammenarbeiteten, die Maskenpflicht eingeführt. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man die Hygiene hochhält. Das Aufmerksamkeitslevel der Leute für potenzielle Gefahren war sehr hoch, was dazu führte, dass die Arbeitsunfälle um ein Drittel zurückgingen. Bei der Tschanen AG legten wir unseren 120 Mitarbeitenden dar, dass sie weniger riskanten Freizeitvergnügen nachgehen sollten. Schliesslich wusste man am Anfang nicht, wie sich das Virus ausbreiten würde und ob die Spitäler dann genug Platz für normale Patienten hätten.

Gab es am Ende der Bau- und Sommerferien Probleme mit Corona-Ansteckungen im Thurgauer Baugewerbe?

Natürlich gab es solche Fälle. Aber viele unserer Mitarbeiter auf dem Bau konnten seit Weihnachten nicht mehr ihre im Ausland lebenden Familien sehen. Viele lebten in der Ungewissheit, ob sie ihre Eltern oder Grosseltern überhaupt noch einmal lebend sehen würden. Von daher habe ich Verständnis, wenn jetzt viele in ihre Heimat reisten. Allerdings wurde klar kommuniziert, dass jeder, der sich in den Ferien in einem Risikogebiet aufhielt, danach während zehn Tagen in die Quarantäne muss. Bei uns war das bei einem Mitarbeiter der Fall, der sich daran hielt. Wir hatten auch am Anfang der Pandemie schon einen Fall, weil sich der Mitarbeiter in Ischgl aufgehalten hatten. Und erst vor kurzem empfahlen wir einer Frau aus der Administration, zu Hause zu bleiben, nachdem ihr Sohn in Frauenfeld in einer Bar verkehrte, wo ein Coronafall nachgewiesen wurde.

Wie geht es mit den Vorsichtsmassnahmen weiter?

Wir müssen zum einen wachsam bleiben und zum anderen lernen, mit dem Virus zu leben. Denn es wird uns noch lange begleiten. Und das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn aufgrund eines leichtsinnigen Verhaltens einiger am Ende die ganze Belegschaft zu Hause bleiben müsste.

Wie wird der Thurgauer Baumeisterverband die Sache handhaben, sobald es eine Impfung gegen das Covid-19-Virus geben wird?

An und für sich finde ich Impfungen eine gute Sache. Wir könnten uns überlegen, ob man gewisse Anreize schafft, damit sich jemand impfen lässt. Was wir aber nicht wollen, ist ein Zwang.

Gab es in der Baubranche Entwicklungen – analog zum Homeoffice-Boom im Dienstleistungssektor –, die durch die Coronakrise noch verstärkt wurden?

In der Digitalisierung sind wir einen grossen Schritt vorwärtsgekommen. Gerade was Sitzungen anbelangt, wurde vieles von uns per Skype erledigt. Ich hatte das Gefühl, dass viele an den Sitzungen besser vorbereitet waren, als wenn wir sie ganz normal durchgeführt hätten. Bei der Tschanen AG führte die Coronakrise dazu, dass wir unsere Baustellen mit Laptops ausrüsteten, so dass alle Poliere stets vollen Zugriffs aufs Netz im Büro hatten. Erst letzte Woche hatten wir einen ersten Schulungsblock für unsere Mitarbeiter.

Herr Tschanen, bitte vollenden Sie diesen Gedanken: «In einem Jahr…»

... hoffe ich, dass wir das Virus im Griff haben werden und wir der Normalität wieder ein grosses Stück näher sind. Und dass wir dann gewisse Lehren aus dem Ganzen gezogen haben werden.