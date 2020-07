Der Thurgau testet eine neue jugendpsychiatrische Behandlung bei Magersucht – mit Hausbesuchen und der Hilfe der ganzen Familie

Vielleicht wird Behandlung auch bei Übergewicht angewandt

Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD) Thurgau wurde Anfang 2019 von der Paul Alder Stiftung angefragt, ob er an einer Studie teilnehmen wolle. Die Stiftung unterstützte bereits eine Studie des KJPD Zürich, die untersucht, wie Home Treatment in Ergänzung zur Maudsley-Familientherapie funktioniert. Ist die Studie erfolgreich und kann die Therapieform etabliert werden, wird künftig vielleicht auch Übergewicht so behandelt. Einen kinderpsychiatrisch-therapeutischen Ansatz bei Adipositas gibt es im Thurgau bisher nicht, wie Matthäus Walter sagt.