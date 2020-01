Der Kanton am Bodensee in Zahlen: So leben, arbeiten oder wohnen Thurgauerinnen und Thurgauer Wie lebt es sich im Kanton Thurgau? Die Infografiken veranschaulichen das Zahlenmaterial aus dem Thurgauer Alltag. Rosina Mayer & Janine Bollhalder 16.01.2020, 05.10 Uhr

Ulrike Baldenweg von der kantonalen Dienststelle für Statistik kennt sich mit den Zahlen zum Thurgau aus. Donato Caspari

Das neue Jahr ist schon wieder mehr als zwei Wochen alt. Für manchen ist der Jahreswechsel eine Zeit, um Zwischenbilanz zu ziehen. Sich vielleicht sogar mit anderen zu vergleichen. Wie lebt es sich also im Thurgau? Was arbeiten die Thurgauerinnen und Thurgauer, was verdienen sie, wohin gehen sie? Antworten auf all diese Fragen hat Ulrike Baldenweg von der kantonalen Dienststelle für Statistik.