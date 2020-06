Wahldebakel im Thurgau: Der Sitz geht an die GLP Die Thurgauer Staatsanwaltschaft hat eine Person ermittelt, die den Wahlbetrug in Frauenfeld begangen haben soll. Das Parlamentsbüro beantragt, den ursprünglichen SVP-Sitz der GLP zuzusprechen. Silvan Meile 26.06.2020, 17.50 Uhr

Marco Rüegg (GLP) verfolgte die Eröffnungssitzung zur Legislatur von der Pressetribüne aus. Bild: Reto Martin (20. Mai 2020)

Im Thurgauer Wahldebakel hat die Staatsanwaltschaft eine heisse Spur.

«Wir führen Ermittlungen gegen eine namentlich bekannte tatverdächtige Person.»

Das sagt Generalstaatsanwalt Stefan Haffter. Einvernahmen hätten stattgefunden. Ob es dabei zu einem Geständnis gekommen ist oder ob die Vorwürfe abgestritten werden, verrät Haffter nicht. «Zum Inhalt der Befragungen kann ich im laufenden Verfahren nichts weiter sagen, aus Persönlichkeitsschutz und weil weiterhin die Unschuldsvermutung gilt.»

Fakt sei aber: Der Verdacht habe sich weiter erhärtet, dass bei den Grossratswahlen im Frühling in der Stadt Frauenfeld Wahlfälschung begangen wurde. «Als Zwischenergebnis steht heute fest, dass minimal 86 und maximal 99 unveränderte Wahlzettel der GLP vernichtet und durch unveränderte Wahlzettel der SVP ersetzt wurden, bei denen Auffälligkeiten erkannt und kriminaltechnisch untermauert werden können», sagt Haffter. Das schreibt die Generalstaatsanwaltschaft auch in einem Zwischenbericht an das Büro des Grossen Rates.

Der Thurgauer Generalstaatsanwalt Stefan Haffter musste bezüglich der Klage wegen Wahlfälschung bei den Grossratswahlen 2020 sieben Kisten voller Wahlzettel auszählen. Bild: Reto Martin

Dort führen nun die aktuellen Ermittlungsergebnisse dieses Strafverfahrens zu einer dringlichen Botschaft an die Parlamentarier, weil diese Sachlage zu einer Sitzverschiebung führt.

Wahlmanipulation kriminaltechnisch abgeklärt

Dem Grossen Rat wird beantragt, an der kommenden Sitzung vom 1. Juli den bisher ausgeklammerten 130. Sitz im Rat zu genehmigen. Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Severine Hänni (SVP) soll dafür Marco Rüegg (GLP) als Parlamentarier vereidigt werden. Auf dieses Vorgehen habe man sich im Grossratsbüro und bei den Fraktionspräsidenten «grossmehrheitlich geeinigt», sagt Grossratspräsident Norbert Senn.

Obwohl das strafrechtliche Verfahren noch laufe, biete der Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft aus staatspolitischer Sicht die Grundlage für diesen Entscheid.

«Es gibt keinen Grund weiter zuzuwarten.»

Nicht der Täter und seine Beweggründe seien relevant, sondern die Tatsache, dass eine Wahlmanipulation stattgefunden habe. Eine solche sei nun kriminaltechnisch abgeklärt.

Die SVP will auf Zeit spielen

Bei der SVP ist man nicht bereit, den einst als gewonnen geglaubten Sitz nun vorbehaltlos freizugeben. «Für uns ist diese Situation störend», sagt Kantonalpräsident Ruedi Zbinden. Schliesslich sei ihre Kandidatin bereits im Amtsblatt als Kantonsrätin veröffentlicht worden. Zbinden findet, dass zuerst abschliessend geklärt werden müsse, was im Detail vorgefallen ist. «Deshalb soll die Wahlgenehmigung des umstrittenen Sitzes erst nach Abschluss des Strafverfahrens vorgenommen werden. Wir wollen einen klaren und sauberen Schlussbericht.»

Ruedi Zbinden, Präsident der SVP Thurgau. Bild: Reto Martin

Auch deshalb, weil verhältnismässig wenige Stimmen zur Sitzverschiebung führen würden. «Die Staatsanwaltschaft spricht von mindestens 86 unveränderten Wahlzetteln. Bei 79 bliebe der Sitz aber noch in SVP-Hand», sagt Zbinden. Wie sich seine Partei an der Sitzung im Grossen Rat zur beantragten Wahlgenehmigung des grünliberalen Marco Rüegg verhalten werde, bespreche seine Fraktion noch.

«Es würde der SVP gut anstehen, sich nun zu der vom Büro vorgeschlagenen Lösung zu bekennen.»

Das sagt GLP-Fraktionspräsident Ueli Fisch. Er sei erleichtert, dass sich der Verdacht auf Wahlfälschung weiter erhärtet habe und jetzt ein «Täter in Sichtweite» sei. Nicht zuletzt deshalb, weil seine Partei, die zuerst auf Unregelmässigkeiten im Wahlbüro Frauenfeld hinwies, mehrfach hartnäckig intervenieren musste und zuerst dafür belächelt worden sei.

Ueli Fisch, Fraktionschef der GLP. Bild: Reto Martin

Den Fall ins Rollen brachte Andreas Schelling, der Präsident der GLP-Bezirkspartei Frauenfeld. Ihm fiel auf, dass in der Stadt Frauenfeld seiner Partei überraschend wenig unveränderte Listen zufielen. Sein Eingreifen führte schliesslich zu einer Nachzählung und später zu einer Anzeige der Thurgauer Staatskanzlei gegen Unbekannt. Das Strafgesetzbuch sieht für dieses Delikt eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Falls die Mehrheit des Grossen Rates an ihrer Sitzung vom Mittwoch die Wahl von Marco Rüegg (GLP) tatsächlich genehmigt, stehen auch Verschiebungen bei den Kommissionssitzen an, erklärt Grossratspräsident Norbert Senn. Demnach bekommen die Grünliberalen auf Kosten der SVP einen Sitz in der Justizkommission, die Grünen müssten für die GLP einen Platz in der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission räumen.