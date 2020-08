Der preisgekrönte Rätsellöser: Michael Basler erhält für seine Forschung zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten den Thurgauer Walter-Enggist-Preis Michael Basler ist in Wiesendangen aufgewachsen, lehrt an Uni Konstanz und forscht am Biotechnologie Institut Thurgau. Für eine seiner Arbeiten erhält der Immunologe den Forschungspreis Walter Enggist des Kantons Thurgau. Florian Beer 10.08.2020, 04.20 Uhr

Michael Basler im Labor des Biotechnologie Instituts Thurgau in Kreuzlingen. Bilder: Reto Martin (5.August 2020)

Multiple Sklerose, Diabetes oder die Darmkrankheit Colitis: In der Behandlung solcher Autoimmunkrankheiten liegt der allgemeine Forschungsschwerpunkt von Michael Basler, der mit dem diesjährigen Forschungspreis Walter Enggist auszeichnet wird. Die siegreiche Arbeit trägt den Titel: «Immunoproteasome Inhibition Selectively Kills Human CD14+ Monocytes and as a Result Dampens IL-23 Secretion». Publiziert wurde sie im Herbst 2019 im «Journal of Immunolgy».

In seiner Arbeit hat Basler untersucht, wie diese Krankheiten künftig unterdrückt werden können. «Autoimmunkrankheiten wird es immer geben, weil sie auf Umwelt- und genetischen Faktoren beruhen und nicht wie ein Virus mit einem Impfstoff ausgerottet werden können», sagt der Immunologe, der sich eben nicht schwerpunktmässig mit Viren wie Covid-19 beschäftigt. Mit Hilfe seiner Forschungsergebnisse soll allerdings die medizinische Behandlung stetig verbessert und medikamentöse Nebenwirkungen vermindert werden.

Zwei Jahre lang hat Michael Basler für seine nun preisgekrönten Arbeit geforscht. Doch angefangen hat der Prozess schon früher. «Vor mehr als zehn Jahren haben wir herausgefunden, dass Zellen und Botenstoffe, die eine Autoimmunkrankheit fördern, unterdrückt und reduziert werden können», sagt Basler. In seiner Arbeit konnte er nun aufzeigen, dass Monozyten, spezielle Immunzellen im Blut, einen Botenstoff ausschütten, der krankheitsfördernd sein kann.

Durch die gezielte Unterdrückung des Immunoproteasoms (ein «Proteinshredder» in der Zelle) in Monozyten kann die Ausschüttung dieses Botenstoffes reduziert und folglich Autoimmunkrankheiten unterdrückt werden. Auf diesen Erkenntnissen wird sich Baslers Forschung in Zukunft stützen, um langfristig herauszufinden, warum es das Immunoproteasom überhaupt gibt und was seine konkrete Aufgabe ist.

Das Interesse wuchs bereits in der Schulzeit

Michael Basler ist Projektleiter am Biotechnologie Institut Thurgau (BITg) in Kreuzlingen, einem An-Institut der Universität Konstanz. Er wuchs in Wiesendangen auf und absolvierte die Matura an der Kantonsschule Winterthur.

«In meiner Schulzeit habe ich mich dafür interessiert, was in einer Zelle passiert und wie die molekularbiologischen Prozesse ablaufen», erzählt Basler. Diesem Interesse folgte er und studierte schliesslich Biochemie an der ETH in Zürich. Anschliessend promovierte er in St.Gallen und Konstanz. Nach Studium und Doktorat begann er, an der Universität Konstanz zu arbeiten, wo er sich habilitieren liess und seitdem dort Lehrbeauftragter ist. Seit 2006 forscht Basler am Biotechnologie Institut Thurgau.

Die Immunologie wählte er, weil er sich zunehmend für Krankheiten und deren Gründe interessierte. Seine Motivation beschreibt er wie folgt:

«Ich sehe die Forschung wie ein Rätsel, das gelöst werden will.»

Der Beruf ermögliche es ihm, etwas herauszufinden, das zuvor unbekannt war. «Es ist zudem nie repetitiv, weil ich immer auf etwas Neues und Unbekanntes stosse.»

Arbeit mit Anwendungspotenzial

Den Grund für die Auszeichnung sieht der zweifache Familienvater und begeisterte Halbmarathonläufer im Anwendungspotenzial.

«Meine Resultate können hoffentlich in naher Zukunft in der medizinischen Behandlung von Autoimmunkrankheiten angewendet werden.»

Ein amerikanisches Team ist gerade dabei, die Wirkung dieser neuen Erkenntnisse an Menschen zu testen. Einen finanziellen Nutzen daraus gibt es für Michael Balser zwar nicht, allerdings steigert dies sein Renommee, was sich wiederum positiv auf die umkämpfte Verteilung von Forschungsgeldern auswirken kann.

«Die Forschung ist sehr teuer, weshalb ich mich sehr über das Preisgeld in Höhe von 15'000 Franken freue», sagt Basler. Den Grossteil des Geldes möchte er in die Finanzierung seiner Arbeit stecken, den Rest in die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und in die Vorstellung seiner Arbeit an einer wissenschaftlichen Tagung.