Interview «Der Preis kommt zu meinen Eltern»: Thurgauerin Lara Stoll gewinnt den Salzburger Stier für die Schweiz Der Preis ist für die Thurgauerin der «Super-Aufsteller» in diesem Halbjahr. Sie beschreibt sich als nicht materialistischer Mensch, weshalb sie den Preis bei ihren Eltern aufstellen wird. Die 6000 Franken Preisgeld wird sie wahrscheinlich für die Miete brauchen. Sophie Ade 12.11.2020, 20.00 Uhr

Lara Stoll, Slam Poetin, Filmemacherin, Schauspielerin und Autorin aus dem Thurgau. Jonas

Sie sind Preisträgerin des Salzburger Stiers. Was bedeutet das für Sie?

Lara Stoll: Eine Auszeichnung rühmt das, was man kann. Es stärkt das Vertrauen in die eigene Person und in seine Arbeit. Aber es ist auch ein bisschen so, wie wenn man 30 Jahre alt wird. Man denkt, alles wird anders, aber es ändert sich gar nicht so viel.

War die Auszeichnung überraschend?

Sie kam aus heiterem Himmel. Es war ja bekanntlich ein recht turbulentes Jahr, natürlich auch für mich als Künstlerin. Daher habe ich gar nicht daran gedacht.

Haben Sie den Preis Ihrer Meinung nach verdient?

Ja, wieso nicht? Das, was ich mache, finde ich sehr interessant, sonst würde ich es auch nicht tun. Ich versuche ein bisschen das zu machen, was mir bei anderen fehlt. Ich glaube, dass ich deshalb auch auffalle und dass mein Mut ausschlaggebend war, um mir den Preis zu verleihen.

Wie investieren Sie das Preisgeld von 6000 Franken?

Vermutlich in die Miete, denn der Winter sieht nicht sehr gut aus, was die Auftritte betrifft. Vielleicht werde ich es aber auch versaufen. Ich schaue dann einfach, wo ich das Geld gerade gebrauchen kann.

Warum haben Sie den Preis genau dieses Jahr erhalten?

Es gab Jahre, da war ich nicht so präsent und zeigte mich nicht so viel auf der Bühne. Dieses Jahr war ich viel aktiver und könnte so in das Blickfeld der Jury gerutscht sein. Aber da kann ich eigentlich nicht so viel dazu sagen.

Ist die Auszeichnung eine Krönung in diesem Jahr?

Mit den Dreharbeiten für die Serie «Advent, Advent», die bald auf SRF erscheint, hatte ich einen super Start in das Jahr. Auch die Premiere meiner neuen Show war ein Highlight. Für die zweite Jahreshälfte war dann aber schon dieser Preis der Super-Aufsteller für mich.

Wo werden Sie den Salzburger Stier platzieren?

Bei meinen Eltern. In meiner Wohnung hat es nicht viel Platz, der Quadratmeter in Zürich ist verdammt teuer. Hinzu kommt, dass ich sowieso kein materialistischer Mensch bin. Ausserdem sind die Preise ja eigentlich ohnehin für meine Eltern und nicht für mich.