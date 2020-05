Der Präsident von Klein-Vancouver oder Roger Martin im Interview Roger Martin kam in Kanada zur Welt. Er liebt Baseball, Fondue Chinoise und ist der Stadtpräsident von Romanshorn. Was er an freien Wochenenden gerne tut oder weshalb er gerne Mahatma Gandhi kennenlernen möchte erzählt er im Interview. Persönlich gefragt - persönlich geantwortet. Florian Beer 24.05.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn, steht im Treppenhaus der Stadtverwaltung. Bild: Reto Martin (Romanshorn, 26. Februar 2020)

Roger Martin, was hat Sie in der letzten Zeit besonders stark beschäftigt?

Roger Martin: Die Verabschiedung des Rahmennutzungsplans hier in Romanshorn hat mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Zum einen, weil er sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, zum anderen, weil er ein zentrales Steuerungselement für die städtebauliche Zukunft ist. Privat hat die Grippe meine Familie und mich auf Trab gehalten und ich habe versucht, mich schnell davon zu erholen.

Was ist das Besondere an Romanshorn?

Auf jeden Fall die wunderschöne Lage direkt am See mit den weitläufigen Parks und dem herrlichen Wald in der Umgebung. Zudem dürfen wir einen wunderbaren Ausblick auf die Voralpen und das Vorarlberg geniessen. Das ist für mich einzigartig und macht Romanshorn aus.

Roger Martin blickt gerne auf die Stadt Romanshorn, die ihn an seinen Geburtsort Vancouver erinnert. Bild: Reto Martin (Romanshorn, 26. Februar 2020)

Wenn Sie Romanshorn und den Thurgau verlassen müssten, wohin würde es Sie ziehen?

Nach Vancouver. Als gebürtiger Kanadier würde ich nach Vancouver ziehen, das mich an Romanshorn erinnert: Die Metropole liegt ebenfalls am Wasser und man hat einen tollen Blick auf die Berge. Aber es ist natürlich sehr viel grösser. Der einzige Nachteil ist, dass es dort oft regnet und die Winter lang sind.

Was machen Sie, um sich fit und gesund zu halten?

Ich probiere momentan eine gute Balance aus Arbeit, Bewegung und Ernährung zu finden. Früher habe ich oft Sport betrieben, doch mittlerweile fehlt mir leider die Zeit dazu. Die perfekte Balance habe ich noch nicht gefunden. Mein Beruf kann mich rund um die Uhr beschäftigen, deshalb bemühe ich mich, ab und zu bewusst eine kurze Auszeit zu nehmen.

Wenn Sie ein Morgenritual haben, wie sieht es aus?

Ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee und checke auf meinem Handy E-Mails. Danach schwinge ich mich auf mein Fahrrad und fahre los zur Arbeit. Diese morgendliche Velotour tut mir gut und ist eine gute Gelegenheit, meinen Kopf auslüften zu können.

Können Sie kochen?

Ich kriege schon etwas hin, meine Frau ist aber die passioniertere und bessere Köchin. Manchmal binde ich mir aber am Wochenende die Kochschürze um. Zuhause bin ich generell eher für das Fleisch und die Saucen verantwortlich. Im Sommer stehe ich gerne am Grill und im Winter hinter der Bratpfanne.

Welches ist Ihr Lieblingsessen?

Meine Frau macht die beste Lasagne auf der Welt. Und die Brätkügeli meiner Mutter lasse ich mir ebenfalls nicht entgehen. An Weihnachten geniesse ich ein Fondue Chinoise. Ich finde es sehr gemütlich, gemeinsam mit den Liebsten ein paar Stunden am Fondue-Topf zu verbringen, dabei etwas zu essen und das Zusammensein zu geniessen. Herrlich!

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer erhält alles eine Einladung?

Auf jeden Fall meine Grosseltern väterlicherseits und mein Grossvater mütterlicherseits, denn ich habe die drei leider nicht gut gekannt oder gar nicht erst bewusst kennengelernt. Wenn ich noch eine vierte Person einladen darf, dann wäre das Mahatma Gandhi. Ich würde ihm einfach zuhören und fragen, wie die Zeit unter britischer Herrschaft war, wie er den gewaltlosen Widerstand erlebt hat und wie er heute damit umgehen würde.

Was liegt alles auf Ihrem Nachttisch?

Mein Radiowecker, eine Nachttischlampe, die Ladestation für meine Smartwatch und meistens ein Krimi. Momentan lese ich mehrere Bücher, will mich jetzt aber auf einen Krimi konzentrieren, an dem ich schon seit Monaten knabbere.

Was war Ihr erster Traumberuf?

In ein Aufsatzheft in der Primarschule habe ich mal geschrieben, dass ich entweder Arzt oder Maurer werden wolle. Den Beruf des Maurers fand ich damals toll, weil mein Vater zu dieser Zeit gemeinsam mit einem Freund viel an unserem Haus selber gebaut hat und ich dachte mir: So eine Mauer hochzuziehen sieht toll aus! Und Arzt werden zu wollen war noch nie verkehrt. Es ist dann aber doch anders gekommen und ich bin sehr glücklich mit meiner jetzigen beruflichen Situation.

Mit welcher Person würden Sie gerne mal einen Tag lang tauschen?

Mit meiner Frau. Ich würde mich gerne mal aus einer anderen Perspektive sehen und mich selber von aussen erleben. Dann könnte ich besser sehen, wo meine Ecken und Kanten sind und an diesen arbeiten.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

In Berufen, in denen man repetitiv arbeiten muss. Ich bin ein Mensch, der gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitet und gemeinsam Lösung erarbeitet. Jemand, der andere berät und ihnen zur Seite steht. An meinem Beruf als Stadtpräsident geniesse ich zudem die grosse Abwechslung und Vielseitigkeit.

Am Ende einer erfolgreichen Karriere als Romanshorner Stadtpräsident wird Ihr Leben verfilmt: Wie lautet der Filmtitel und wer spielt Sie?

Der Titel des Films würde lauten: «Unverhofft kommt oft – hör auf deinen Bauch». Wer mich spielen soll, ist eine schwierige Frage. Mir kommt momentan kein Schauspieler in den Sinn.

Was steht als Nächstes auf Ihrer To-do-Liste?

Nach diesem Interview muss ich noch ein paar geschäftliche Telefonate führen. Privat freue ich mich auf die nächste Woche, denn dann kommen Freunde aus den USA zu uns auf Besuch. Der Kontakt entstand, als ich an der Fachhochschule für das internationale Studentenprogramm verantwortlich war. Die amerikanische Ansprechperson war ein Professor eines Colleges in Boston, der wie ich ein begeisterter Baseball-Fan war und noch immer ist. Er war es auch, der mich zum Red-Sox-Fan, dem Baseball-Verein aus Boston, konvertierte. Bis dahin hatte ich immer den Toronto Blue Jays die Daumen gedrückt.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn ein freies Wochenende vor Ihnen liegt?

Arbeit aufholen zu können, die sich unter der Woche angestaut hat oder auch mal gar nichts tun. Natürlich unternehme ich auch gerne etwas gemeinsam mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern. Wir gehen gerne essen und auch mal shoppen. Da die Töchter im Teenager-Alter sind, gehen sie immer mehr ihren eigenen Wege und rebellieren auch mal ab und zu. Das Wichtigste ist aber, dass am Ende des Tages alle wieder zufrieden sind.

Hoffen wir, dass es noch nicht bald so weit ist, aber: Was soll auf Ihrem Grabstein stehen?

Ich wünsche mir, dass ich den Menschen als jemand in Erinnerung bleibe, der der Menschheit etwas Positives hinterlassen und mitgegeben hat.