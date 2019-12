Der neue Treffpunkt in der Frauenfelder Brotegg nimmt langsam Form an Die Geschwister Frei legen den Grundstein für die Siedlung Brotegg mit 33 Wohnungen sowie Bistro und Mehrzweckraum. Stefan Hilzinger 13.12.2019, 16.30 Uhr

Die Frei-Geschwister versenken die Schatulle. (Bild: Stefan Hilzinger)

Wo bis vor wenigen Wochen einer der letzten Bauernhöfe auf Stadtgebiet stand, öffnet sich eine Baugrube. Die Arbeiten am Fundament sind in vollem Gange. In einem Behälter fördert ein Kran Beton in die Grube. Die Geschwister Frei stehen um ein Loch, worin sie gerade eine metallene Schatulle versenkt haben. Die Kiste mit Dokumenten ist der symbolische Grundstein für die Siedlung Brotegg, die in den nächsten Jahren an der Ecke Brotegg-/General-Weber-Strasse entstehen wird.