Der Mensch hinter den Scherben: Archäologin Rebecca Nobel hat sich mit dem römischen Gutshof Wellhausen befasst Die Scherben des römischen Gutshofs in Felben-Wellhausen sind stumme Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Althistorikerin Rebecca Nobel weiss sie zu entschlüsseln. Die Fundstücke stehen im Mittelpunkt ihrer Masterarbeit. Viola Stäheli 25.08.2020, 04.30 Uhr

Althistorikerin Rebecca Nobel mit Scherben, die vom römischen Gutshof Felben stammen. Bild: Donato Caspari

Über 4000 Scherben von mindestens 213 Gefässen. Das bringt ziemlich viel Glück – und ist eine ganze Menge. So viele Scherben hat Rebecca Nobel gezählt, untersucht und, wenn möglich, wieder zusammengesetzt.

Diese Scherben gehören wie auch die Überreste eines Mörtelbodens, Tierknochen und Knochen von Neugeborenen zu stummen Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Stumm bleiben sie allerdings nur, wenn man sie nicht zu entschlüsseln weiss.

«Die gefundene Keramik dient der Datierung des Gebäudes. Die Gestaltung der Gefässe war immer dem Geschmack der Zeit unterlegen, deshalb ist anhand dieser eine zeitliche Einordnung möglich.»

Das erklärt Nobel. Im vorliegenden Fall ist bekannt, dass die Scherben zu einem römischen Gutshof gehörten (siehe Kasten), der zirka 100 nach Christus auf dem Bühl unterhalb des Schlosses Wellenberg im heutigen Felben-Wellhausen erbaut und nach einem Brand um die Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus wieder aufgegeben worden ist.

Vergleichbar ist nur Hüttwilen-Stutheien

Das Haupthaus dieses römischen Gutshofs steht im Mittelpunkt der Masterarbeit der 32-jährigen Archäologin Rebecca Nobel. Sie ist in Felben-Wellhausen aufgewachsen, wohnt mittlerweile aber in Winterthur.

«Das Besondere am Gutshof in Felben-Wellhausen ist, dass der Grundriss des Gebäudes noch so gut erhalten war. Im Thurgau ist bisher nur der Zustand des Gutshofs in Hüttwilen-Stutheien, der 1928 freigelegt worden ist, vergleichbar», sagt Nobel.

Ein antiker Bauernhof Ein römischer Gutshof, der zuweilen auch römische Villa genannt wird, ist ein Landwirtschaftsbetrieb. Im Zentrum steht ein Haupthaus, in dem entweder der Besitzer oder Pächter des Hofes residierte. Angrenzend sind weitere Gebäude wie ein Badehaus und Tierstallungen. Auf dem Gutshof haben nebst dem Besitzer oder Pächter und dessen Familie weitere Leute gelebt, die auf dem landwirtschaftlichen Betrieb mitgearbeitet haben. (vst)

So fiel ihr die Themenwahl für ihre Masterarbeit leicht, als sie beim Thurgauer Amt für Archäologie das Angebot erhielt, die Fundstücke des römischen Gutshofes auszuwerten. Nobel studierte prähistorische Archäologie an der Universität Zürich und hat sich weiter auf römische Archäologie spezialisiert. Mit der fertiggestellten Masterarbeit ist ihr Studium nun abgeschlossen.

Zukünftigen Generationen sollen forschen

2013 erfolgte die Ausgrabung des Badehauses des römischen Gutshofs auf dem Bühl in Felben-Wellhausen, 2014 jene des Haupthauses. Vermutet wurde aber schon weitaus länger, dass sich ein römisches Gebäude in der Gegend befindet: Immer wieder waren Ziegel und Keramikscherben zu Tage gekommen. Nobel sagt:

Rebecca Nobel hat die Scherben vom römischen Gutshof untersucht. Bild: Donato Caspari

«Trotzdem hätte man keine Ausgrabung eingeleitet, wenn nicht ein Bauvorhaben auf diesem Gelände geplant gewesen wäre.»

Es handelte sich um eine sogenannte Rettungsgrabung: Ziel war es, die Überreste des römischen Gutshofes zu dokumentieren und die Funde zu bergen, bevor die Bauarbeiten beginnen.

«Grundsätzlich wird nur in solchen Notfällen ausgegraben. Es ist vielmehr vorzuziehen, alles unter der Erde zu belassen und die Erforschung einer Fundstelle zukünftigen Generationen zu überlassen, wenn auch die Technik weiterentwickelt ist. Denn auch bei einer archäologischen Ausgrabung erfolgt eine Zerstörung der Überreste, die für eine vollständige Untersuchung unumgänglich ist», sagt Nobel.

Faszination für eine andere Lebenswelt

Heute steht ein Einfamilienhaus auf dem ehemaligen Grabungsgelände. Die Funde sind ausgewertet. Trotzdem birgt der römische Gutshof weiterhin Geheimnisse. Die Ausgrabung erfolgte nur auf dem Land der Bauparzelle, es ist allerdings erwiesen, dass die Grundmauern sicher bis unter die Bühlstrasse reichen.

Es ist gut möglich, dass sich Rebecca Nobel in Zukunft erneut mit dem römischen Gutshof in Felben-Wellhausen befassen wird. Vorerst ist sie aber im Museum Burghalde in Lenzburg AG als Kulturvermittlerin tätig. Daneben hat sie kürzlich beim Historischen und Völkerkundemuseum in St.Gallen als Kuratorin eine neue Arbeitsstelle angetreten.

Bei ihrer Arbeit motiviert sie noch immer die gleiche Faszination, die sie auch zu ihrer Studienwahl geführt hat: «Die Archäologie schafft es, hinter einem Fundstück, beispielsweise einer Scherbe, einen Menschen zum Vorschein kommen zu lassen, der in einer anderen Zeit und einer anderen Lebenswelt gelebt hat.»