Der Matzinger Philipp Stalder ist Schweizer Botschafter in Ghana – wie erlebte er die coronabedingte Rückholaktion vor Ort?

Philipp Stalder ist in Matzingen aufgewachsen. Genau am Tag des Sonderflugs, am 29. April, vor einem Jahr hat er seinen Botschafterposten in Ghana angetreten. «Ich vermisse das Forellenfischen und Motorradfahren im Thurgau», sagt der 50-Jährige, «aber vor allem meine Freunde und die Familie, die wegen der Krise seit mehreren Wochen in der Schweiz feststeckt.» Zugleich fühle er sich in Ghana aber wunderbar aufgehoben. Bei offiziellen Empfängen serviere er gerne Ostschweizer Wein. (rha)