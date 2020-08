Der letzte Schnitt muss warten: Guntershauser Coiffeur macht auch mit 72 Jahren noch weiter Seit 57 Jahren schneidet Werner Haller Haare, seit über vier Jahrzehnten in Guntershausen. Kurt Lichtensteiger 19.08.2020, 04.30 Uhr

Coiffeur Werner Haller blickt in seinem Guntershauser Salon auf ein langes Berufsleben zurück. Bild: Kurt Lichtensteiger

Werner Haller schneidet anderen die Haare, wie er sein Leben führt: unscheinbar, ruhig, einfach, akkurat. Gleichermassen präsentiert sich auch sein eigenes dichtes Haupthaar: ein Fasson-Haarschnitt, ein Klassiker.

Coiffeur oder Krankenpfleger waren nach der obligatorischen Schulpflicht seine Berufswünsche. Weil er damals Letzteres erst mit 20 Jahren hätte erlernen können, fiel ihm die Wahl nicht schwer. Den Entscheid hat er bis heute nicht bedauert - und sagt:

«Ich würde heute wieder Coiffeur lernen.»

Auf eine dreijährige Lehre als Herrencoiffeur im aargauischen Menziken im Jahr 1964 folgten eine anderthalbjährige Ausbildung zum Damencoiffeur, die Rekrutenschule als Sanitätssoldat und ein Aufenthalt in Genf. Nach verschiedenen Arbeitsstellen konnte er sich bei einem Mietverhältnis in Grüningen selbstständig machen. Den Traum, ganz sein eigener Herr und Meister zu sein, liess sich aber erst in Guntershausen verwirklichen. An der Hauptstrasse 70 konnte er 1979 ein Einfamilienhaus mit bestehendem Damensalon erwerben. Danach richtete er auf dem Hochparterre zwei Räume mit je drei Bedienungsstühlen ein. Seither – und bis heute – schneidet der 72-Jährige dort Haare. Dass sein einziges Kind, Sohn Simon, heute 42-jährig, nicht in seine Fussstapfen getreten ist, bedauert er nicht.

Stillschweigen gehört dazu

Kürzlich hat Haller nicht nur die Anzahl Stühle reduziert, sondern auch sein Arbeitspensum. «Ich arbeite noch Mittwoch bis Freitag und am Samstagmorgen. Wie lange noch, muss ich offenlassen», sagt er. Das hänge ganz von seiner Gesundheit ab. «In meinem Alter lässt sich nichts mehr planen.» Die körperliche Beanspruchung, von den Beinen bis hinauf in die Schulterzone und zu den Augen, sei nicht zu unterschätzen:

«Ich muss jetzt nicht mehr, ich darf nur noch.»

In der 57-jährigen Berufszeit hat er viel erlebt. Vorbei die Zeiten, als nach der Rasur noch Pitralon, Britt oder Kölnisch Wasser zum Abtupfen gebraucht wurden. Von Haartinkturen hält er auch nicht viel, denn gegen Haarverlust sei eh kein Kraut gewachsen. «Was ich mache, soll für den Kunden und sein Haar gut sein», lautet seit jeher seine Maxime. Deshalb schwatzt Haller seiner Kundschaft auch keine Pflegeprodukte auf.

Viel ist ihm zu Ohren gekommen, Gefreutes und Unerfreuliches, Tragisches und Lustiges. Kundinnen und Kunden, die wegen Todesfalls plötzlich wegblieben oder von schweren Krankheiten wie Krebs oder Demenz betroffen wurden, sind ihm besonders nahe gegangen. Über manch tragische Dorfgeschichten könnte er noch berichten, worüber er aber Stillschweigen bewahren möchte – wie es sich eben gehört.

Kamm, Schere, Fön, Messer, Spiegel und Schneidemaschine sind nach wie vor seine wichtigsten Utensilien, aber nur noch zum Plausch. Seine Feinmotorik braucht er lediglich für einen eingeschränkten Kundenstamm, der ihm nach wie vor die Treue hält. Eine Frau aus dem Zürcher Oberland zählt schon seit über 40 Jahren dazu. Der Berufszweig erlaubt das Arbeiten über die Pensionierung hinaus. Meist ist dies eine willkommene Einnahmequelle.

Natur- und Musikliebhaber

Haller kann jedoch auch mit schweren Geräten wie Spaten, Hacke und Schaufel umgehen. Das muss er auch. Wenige Meter hinter seinem Haus fliesst die Lützelmurg durch, worüber ein Steg zu 16 Aren eigenem Land führt. Zum «Hallerschen Naturparadies», eingepfercht zwischen Bahndamm und Gewässer. Im Naturgarten mit Treibhaus zeigt sich eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Von Blindschleichen, Eidechsen, Schmetterlingen über Blumen, Obstbäume, Beerensträucher bis hin zu Gemüse, ist dort allerlei zu entdecken. Die Begeisterung für das Biotop teilt Werner Haller mit seiner Frau.

An Freizeitbetätigung fehlt es den beiden wahrlich nicht. Als Freunde der Volksmusik besuchen sie gerne folkloristische Anlässe. Werner Haller war über 40 Jahre Mitglied des inzwischen aufgelösten «Berner Vereins Niesen». Noch immer organisiert er am letzten Freitag im Monat die Stubete auf dem Nollen. Zur Winterzeit gehören regelmässige Aufenthalte bei Bekannten in Spanien zum Programm. Wann er nach 41 Jahren als eigener Chef zum letzten Haarschnitt ansetzt, weiss er heute allerdings noch nicht.