Der Kunstverein Frauenfeld will den Ausstellungsbetrieb trotz Einschränkungen aufrecht erhalten Ein Wechsel in Vorstand und ein Minus in der Rechnung: Das war die Jahresversammlung des Kunstvereins Frauenfeld. Zwei Ausstellungen, die dem Lockdown zum Opfer fielen, werden Ende Jahr respektive Anfang 2021 nachgeholt. Mathias Frei 20.10.2020, 16.30 Uhr

Mit Abstand: Präsidentin Rita Wenger mit der abtretenden Kathrin Widmer Gubler, Vorstandsmitglied Hans Bissegger und Kathrin Wenger als neues Vorstandsmitglied. (Bild: Mathias Frei)

Die schönen Künste haben es derzeit nicht einfach. Nicht anders ist das beim Kunstverein Frauenfeld.

«Wir versuchen trotz umfangreicher Einschränkungen, den Ausstellungsbetrieb aufrechtzuerhalten.»

Das sagt Vorstandsmitglied Hans Bissegger. Rund zwei Mitglieder sitzen ihm am Montagabend an der Jahresversammlung in der Kanti­aula gegenüber. Mit Maske – wie bis auf weiteres auch bei den Schauen des Kunstvereins.

Ein Grillgi-Textilbild, das beim Kunstverein zu sehen war. (Bild: Andrea Stalder)

Bissegger schwärmt von der gut besuchten Grillgi-Schau, die bereits wieder fertig ist. Im November sind die bekannten Rahel Müller und Mark J.Huber eingeladen. Almira Medaric, im Jahr 2017 Adolf-Dietrich-Preisträgerin, stellt im kommenden Februar aus, bevor im April das mongolische Künstlerpaar Nomin und Baatarzogig, das auch schon an die Documenta nach Kassel eingeladen war, die Kunstsaison 2020/21 abschliesst. Wie Bissegger sagt, ist man bereits heute an der Programmierung bis in die Saison 2024/25 dran. Medaric und die mongolische Kunst konnten vergangenen Frühling pandemiebedingt nicht stattfinden. Bis zum Lockdown gingen aber drei Schauen erfolgreich über die Bühne, wie Präsidentin Rita Wenger bilanziert.

Rahel Müller (links) ist im November beim Kunstverein zu sehen. (Bild: Donato Caspari)

Die ausgefallenen Ausstellungen spiegeln sich auch in den Finanzen wider. Die Aufwände, aber auch die Erträge sind tiefer als im Vorjahr. Letztlich resultiert in der Jahresrechnung bei einem Aufwand von etwas über 65'000 Franken ein Minus von 4150 Franken.

«Wir schauen uns nach neuen Finanzquellen um.»

So erläutert es Präsidentin Wenger. Das Eigenkapital beträgt aber immer noch rund 44'000 Franken, bei einer Kunstsammlung, die auf einen Franken abgeschrieben.

Almira Medaric stellt kommenden Februar beim Kunstverein aus. (Bild: Donato Caspari)

Mutationen gibt es auch im Vorstand. Kathrin Widmer Gubler tritt nach sieben Jahren im Amt zurück. Als Nachfolgerin wählt die Versammlung wieder eine Katrin, nämlich Wenger. Sie ist die Schwägerin der Präsidentin und wird sich in Zukunft der IT des Vereins widmen. Vor der Ersatzwahl hält der letzte Huber-Verleger Hansrudolf Frey noch eine schöne Laudatio auf Marian Schmid, die 2019 nach zwölf Jahren zurückgetreten ist, aber damals krankheitsbedingt nicht verabschiedet worden ist.