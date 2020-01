Der Kunstverein Diessenhofen fördert seit sieben Jahren regionale Kunst Der Kunstverein Diessenhofen lud zum Neujahrsapéro ins Museum Kunst und Wissen. Dort sind aktuell Werke von Richard Tisserand ausgestellt. Dieter Ritter 20.01.2020, 14.30 Uhr

Künstler Richard Tisserand umrahmt von Tildy Hanhart und Robert Alder vom Kunstverein Diessenhofen. (Bild: Dieter Ritter)

Rund fünfzig Gäste sind ins Museum Kunst und Wissen gekommen und folgten damit der Einladung des Kunstvereins Diessenhofen zum Neujahrsapéro. In ihrer Begrüssungsrede sagte Tildy Hanhart, es sei eine grosse Freude, dass so viele da sind. Sie ist Vorstandsmitglied und gründete den Kunstverein vor sieben Jahren zusammen mit Vereinspräsident August Keller und dem anderen Vorstandsmitglied Robert Alder.

Der Verein zählt heute 35 Mitglieder. Er organisiert Führungen sowie Lesungen und unterstützt die Stadt bei Ausstellungen. Dabei arbeitet der Verein eng mit der jeweiligen Kunstbeauftragten der Stadt zusammen. Bis Oktober war dies Helga Sandl. Die Nachfolge sei noch offen, sagte Stadtpräsident Markus Birk am Sonntag. Der Stadtrat werde demnächst ein Inserat schalten.

Im Juni organisiert der Verein einen Kunstausflug und ab September ist eine weitere Ausstellung geplant. Eine Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Gesellschaft Diessenhofen wäre denkbar. Auch sie setzt sich für Kultur in Diessenhofen ein. «Es könnte sich etwas entwickeln. Wir sind offen dafür», erklärte Keller und fügte hinzu:

«Wir möchten ein lebendiges kulturelles Leben in Diessenhofen mit einem Museum als regionalem Anziehungspunkt.»

Eschenzer Kunstmaler Richard Tisserand zu Gast

Der Anlass fand in der Wechselausstellung «réflexions» mit Werken von Richard Tisserand statt. Er wuchs in Eschenz auf und ist heute ein international anerkannter Künstler. Mit einem spannenden Vortrag gewährte er Einblick in sein Schaffen. Vor 30 Jahren entdeckte er die Hinterglasmalerei für sich und ist ihr bis heute treu geblieben.

Schon vor mehr als 2000 Jahren war diese Technik bekannt, populär wurde sie aber erst im 20. Jahrhundert. Es ist die Umkehrung des Malprozesses. Dabei werden Glasscheiben nicht auf der Seite des Betrachters, sondern von hinten bemalt. Dies verstärkt die Wirkung der Farben und gibt den Bildern dauerhaften Glanz.

Nebst der Hinterglasmalerei befasst sich Tisserand neuerdings auch mit Tapisserie. Für seine Ausstellung in Diessenhofen schuf er einen dreiteiligen Wandteppich, sein erstes Werk auf Stoff. Es war ein Experiment, das sich gelohnt habe, sagte er und fügte hinzu:

«Für die Arbeit auf Stoff musste ich auf neun Farben reduzieren. So wird das Werk als bunt wahrgenommen.»

Hinweis: Die Werke von Richard Tisserand sind noch bis 1. März im Museum Kunst und Wissen ausgestellt, geöffnet jeweils an Wochenenden nachmittags.