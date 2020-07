Der Kanton Thurgau stoppt den Verkauf von Tabletten – wegen täuschendem Namen und Bild Das Kantonale Labor zieht kurkumahaltige Tabletten aus dem Verkehr, da sie wie ein Mittel gegen Gelenkschmerzen angepriesen werden. Jetzt hat das Bundesgericht den Entscheid bestätigt. Thomas Wunderlin 23.07.2020, 07.30 Uhr

Das Bundesgericht hat den Entscheid des Thurgauer Kantonschemikers zwei Mal bestätigt. Bild: Christian Brun, Keystone

Die Freidorfer Alpinamed darf ihr Nahrungsergänzungsmittel MSM Curcuma-Arthro nicht mehr in bisheriger Form verkaufen. Das Bundesgericht bestätigt in einem diese Woche veröffentlichten Urteil einen Entscheid des Thurgauer Kantonschemikers vom Februar 2018 (2F_8/2020). Im Versand werden 90 der kurkumahaltigen Tabletten für 35.50 Franken angeboten.

Die beanstandete Gliederpuppe. Bild: PD

Der Grund für den Verkaufsstopp liegt in der Bezeichnung Arthro, die einen Bezug zu Arthrose schafft. Dieser wird verstärkt durch die roten Gelenkkugeln der Gliederpuppe, welche die Verpackung ziert. Zudem seien einige in der Werbung und auf dem Beipackzettel vermerkten Angaben nicht wissenschaftlich belegt.

Insgesamt liegt nach Ansicht des Kantonschemikers eine «grobe Verletzung des Täuschunsverbots» vor. Wer Lebensmittel verkauft, darf nicht behaupten, diese würden Krankheiten heilen oder vorbeugend wirken. Zulässig sind gesundheits- oder nährwertbezogene Angaben.

Arthro lässt an Arthrose denken

Wie das Bundesgericht schon in einem früheren Urteil in dieser Sache erläuterte, assoziiert der durchschnittliche Konsument Arthro mit Arthrose, Arthroskopie oder Arthritis. Auf dem Beipackzettel ist zudem eine Gliederpuppe zu sehen, die offenbar starke Rückenschmerzen hat. Sie stützt mit der rechten Hand ihren Rücken, dehnt den Rücken nach hinten und greift mit der linken Hand an den Kopf.

In einem Beitrag für ein Gesundheitsmagazin deutet die Herstellerin an, es könne ein «Rheumawunder» vorliegen. Im Text findet sich der Hinweis «neu zugelassen», was laut Bundesgericht impliziert, dass eine staatliche Stelle die Wirksamkeit des Produkts festgestellt habe.