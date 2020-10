Der Käfer und der Klimawandel vertreiben die Thurgauer Fichte aus dem Wald – mit rasanter Geschwindigkeit 10'000 Kubikmeter minderwertiges Käferholz verarbeitet der Kanton Thurgau mit seinen Bauprojekten, um das Überangebot

an Fichtenholz aus seinen Wäldern abzutragen – eine nachhaltige Lösung ist das nicht Thomas Wunderlin 27.10.2020, 05.00 Uhr

Der Borkenkäfer färbt das befallene Holz bläulich. Bild: PD/Paul Koch

Der Thurgauer Kantonsförster Daniel Böhi biegt in seinem weissen Kombi in einen dunklen Wald ein. Von Untergriesen am Frauenfelder Stadtrand fährt er einen Kiesweg zweihundert Meter bergauf und ein wenig bergab. Es wird hell, Böhi hält.

In einer Lichtung liegen entastete Fichten am Wegrand – auf dem einen Stapel die langen Stämme, auf einem andern die Fünfmeterstücke, die bei den grossen Sägereien beliebt sind. Es riecht nach Harz. Böhi bricht ein Rindenstück von einem Stamm weg und dreht es. Zwei braune Würstchen krümmen sich im Licht: junge Borkenkäfer.



Rekordhoch an Borkenkäfern seit 2004

In den Revieren des westlichen Thurgaus haben die Förster in den letzten Monaten viele solcher Lichtungen geschlagen. Sie holen die Fichten aus dem Wald, um den Borkenkäfer an der Weiterverbreitung zu hindern. Um die gefällten Bäume wegzubringen, die jetzt noch da sind, können sie sich bis im Frühjahr Zeit lassen. In der kühlen Jahreszeit hält sich der Borkenkäfer ruhig; erst ab 16,5 Grad wird er munter.



Der Thurgauer Kantonsförster Daniel Böhi. Andrea Stalder

Die Stürme und die trockenen Jahre seit 2017 haben dem Käfer gefallen und er hat sich stark vermehrt. «Der Wald hat sich schnell massiv verändert», sagt Böhi. Der Befall an Borkenkäfern sei bald wieder so hoch wie 2004. Nach dem Sturm Lothar 1999 und dem trockenen Sommer 2003 hatte sich der Käfer explosionsartig vermehrt. In den folgenden zehn Jahren zog er sich allmählich zurück. Jetzt ist er wieder da.



Kanton Thurgau verbaut 10'000 Kubikmeter Käferholz

Gegenüber 2004 gibt es einen Unterschied, wie Böhi sagt: Damals handelte es sich um ein Lokalereignis, jetzt hat sich der Borkenkäfer aber auch in Deutschland, Österreich und Tschechien ausgebreitet. Auf dem Markt herrscht deshalb ein Überangebot an Käferholz, dem Holz von Bäumen, die vom Borkenkäfer befallen wurden. Der Preis deckt nicht einmal die Selbstkosten, klagen Waldeigentümer.

Wenn Käferholz als minderwertig bezeichnet wird, reagiert die Branche empfindlich, wie die «Thurgauer Zeitung» vor der Abstimmung über den Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes erfahren hat. «Dieses Käferholz ist nicht minderwertig, nur weil die Holzindustrie nicht gewillt ist, einen vernünftigen und angemessenen Preis dafür zu zahlen», schrieb Urs Bühler vom Forstrevier Müllheim der Redaktion. Und weiter:

«Man kann damit ein wunderschönes und gutes Regierungsgebäude bauen.»

Für den 40 Millionen Franken teuren Ergänzungsbau werden 1700 Kubikmeter verarbeitetes Holz benötigt. Zu 90 Prozent wird Käferholz aus kantonseigenen Wäldern verwendet. Wenn von Minderwert gesprochen werde, betreffe das nur die Wirtschaftlichkeit, sagt Simon Biegger, Geschäftsführer der Branchenorganisation Lignum Ost.

Bei der Verarbeitung falle mehr Restholz an als bei unbefallenem Holz. «Käferholz ist durchaus für alle Anwendungen geeignet.» Der Kanton Thurgau hilft den Waldeigentümern, indem er für verschiedene Projekte rund 10000 Kubikmeter Käferholz verbaut. So sollen auch für die neue, 13,5 Millionen Franken teure Doppelturnhalle des Bildungszentrums für Technik in Frauenfeld 650 Kubikmeter Käferholz verbaut werden. Baudirektorin Carmen Haag entlastet den Holzmarkt auch privat: Ihr 2018 erbautes Eigenheim in Stettfurt ist ein Holzbau.

Der Borkenkäfer schleppt einen Bläuepilz ein

Wenn sich der Borkenkäfer in der Rinde seine Brutplätze einrichtet, unterbricht er die Wasser- und Nährstoffleitbahnen des Baumes. Er schädigt aber den Stamm nicht. Dessen statischen Eigenschaften bleiben erhalten, wie Biegger versichert. Der Borkenkäfer schleppt einen Pilz ein, der die äussere Zone des Stamms bläulich färbt. Die Bläue verblasst mit der Zeit. Für Möbel und hochwertige Verkleidungen wird dennoch meist unverfärbtes Holz bevorzugt.

Borkenkäfer zerstören die Wasser- und Nährstoffversorgung der befallenen Fichten. PD/Paul Koch

Der Borkenkäfer befällt in erster Linie die Fichte, auch Rottanne genannt. Die Fichte wächst gerade und rasch, das Holz ist vielseitig verwendbar. Sie war lange der beliebteste und wichtigste Baum der Schweizer Holzverarbeiter. Böhi sagt:

«Die Fichte war der Brotbaum.»

Der Borkenkäfer breitet sich fast wie ein Virus im Wald aus. Böhi lehnt aber den Vergleich mit Covid-19 ab. Der Unterschied: «Der Borkenkäfer gehört zum System Wald.» Er verfüge über die Fähigkeit, sich massenhaft zu vermehren. Die Auslöser seien «Kunstwald und extreme Wetterereignisse».

Unter Kunstwald versteht Böhi die Fichtenmonokulturen, die frühere Förstergenerationen angelegt haben. Böhi macht seinen Vorgängern aber keinen Vorwurf: «Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.»

Nadelbäumen ist es im Unterland zu trocken und zu warm

Die Fichte war im Unterland schon immer standortfremd. Denn Nadelbäumen ist es in Tieflagen zu trocken und zu warm. Fichten haben im Lauf der Evolution nicht gelernt, sich auf Wassermangel einzustellen, wie der deutsche Förster Peter Wohlleben in seinem Bestseller «Das geheime Leben der Bäume» schreibt. Die Fichtenkronen wirken wie ein Regenschirm.

Bei Regenfällen bleiben bis zu zehn Liter Wasser pro Quadratmeter in den Nadeln und Zweigen hängen. Das Wasser verdunstet, sobald die Wolkendecke aufreisst, und damit ist das wertvolle Nass verloren. Auch sind Fichten Stürmen stärker ausgesetzt als Laubbäume, da sie ihre Nadeln im Winter behalten.

33 Prozent der Bäume im Thurgauer Wald sind Fichten; der Anteil ist fast doppelt so hoch wie jener der Buchen, der zweithäufigsten Baumart. Doch die Bedeutung der Fichte ist zurückgegangen. Vor dem Orkan Lothar 1999 hatte sie noch einen Anteil von 45 Prozent.

In der Lichtung bei Untergriesen weist Kantonsförster Böhi auf die jungen Buchen hin, die ihre hellgrünen Blätter ausbreiten. Sie nutzen den freigewordenen Raum und werden die gefällten Fichten ersetzen. Der Förster kann die Natur machen lassen.

Kantonsförster Daniel Böhi hofft auf eine längere Periode mit feuchtem und kühlem Wetter. Andrea Stalder

Nachgefragt beim Thurgauer Kantonsförster: «Wir gehen auch ein Stück Richtung Natur»

Der 47-jährige Forstingenieur ETH Daniel Böhi arbeitet seit 2000 beim Forstamt des Kantons Thurgau, seit 2011 als dessen Leiter.

Setzt die Thurgauer Waldwirtschaft noch auf Fichten?

Daniel Böhi: Schon nach dem Sturm Lothar 1999 sagte man, jetzt müsse man sich mit Fichten zurückhalten. Auch jetzt empfehlen wir, keine Fichten zu pflanzen. Es gibt keine Beiträge dafür. Hingegen unterstützen wir zum Beispiel Eichen.



Waldbesitzer sind aber frei?



Sie können Fichten setzen, wenn sie wollen.



Die Holzbranche behauptet, Holz habe als Baustoff eine ausgezeichnete Ökobilanz. Wäre es für den Klimaschutz nicht besser, man würde die Wälder sich selber überlassen? So würde auch dass Überangebot an Holz verschwinden.



Holz ist CO2-neutral. Es ist jedoch richtig: Klimaschutz und klassische Forstwirtschaft passen nicht ganz zusammen. Aber einen Wald zum Urwald erklären, das geht eigentlich nur, wenn er es schon ist. Im Bayerischen Wald hat man es versucht; es war ein riesiges Politikum. Hingegen entsteht Waldwildnis, wenn man den Wald nicht mehr pflegt. Solche Beispiele gibt es viele im Kanton Tessin.



Dann ist es im Kanton Thurgau keine Option, Wälder in Naturparks wie den Zürcher Sihlwald umzuwandeln?



Nein, aber wir sind auch der Meinung, dass wir ein Stück Richtung Natur gehen müssen. Wir haben zwei Naturwaldreservate – oberhalb von Berlingen und in der Region Steckborn, mit schönen Buchenbeständen. Da machen die Waldeigentümer nichts mehr im Wald. Für den Ertragsausfall erhalten sie eine Entschädigung. Wir haben eine Waldreservatsplanung, die bald zehn Prozent des Thurgauer Waldes abdeckt. In allen Reservaten gibt es grössere und kleinere unbewirtschaftete Zellen. Insgesamt sind rund zwei Prozent der Thurgauer Waldfläche unbewirtschaftet.



Wird sie später ausgeweitet?



Es sind keine weiteren Reservate geplant. Aber wir wollen rund 200 Hektaren als Alt- und Totholzinseln ausscheiden, was einem Prozent der Thurgauer Waldfläche entspricht. Stand heute haben wir 120 Hektaren.



Schwere Holzerntemaschinen verschärfen gemäss Kritikern den Wassermangel, da sie die Böden verdichten und so deren Speicherfähigkeit reduzieren. Verwenden Thurgauer Forstbetriebe auch solche Geräte?



Käferholz: Erkennbar an der bläulichen Verfärbung. PD: Paul Koch

Ja. Wir können das Holz nicht raustragen oder -fliegen. Aber für den Bodenschutz fahren wir nur auf definierten Linien von einer Waldstrasse zur andern, den Rückegassen. Wir nehmen die Linien mit GPS auf, und fahren auch in fünf oder zehn Jahren wieder darauf.



Wieso nehmen Sie keine Pferde zu Hilfe?



Das wäre zu aufwendig. Wir haben auch die Fuhrleute und die Pferde nicht. Eine gewisse Grösse von Bäumen können sie nicht mehr ziehen.



Was sollen Waldeigentümer mit den vom Borkenkäfer befallenen Bäumen tun?



Frisch befallene Bäume aus dem Wald entfernen, solange der Käfer noch drin ist, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Was das Holz betrifft, so empfehle ich, die schönen Stämme aufzuschneiden, als Schnittware zu lagern und später zu verkaufen. Das ist unüblich, aber es ist ein Gedanke, den man sich mal machen müsste.



Schnittware – das bedeutet Bretter?



Ja. Geschnitten kann man sie auf einem Platz lagern, beispielsweise als Stapel mit einem Blech als Abdeckung. Dann geht das Holz nicht kaputt. Es trocknet aus. Im Unterschied zum ungeschnittenen Stamm, in den Pilze eindringen.



Hilft der Kanton finanziell bei der Käferbekämpfung?



Wir stützen nicht den Preis, sondern entschädigen den zusätzlichen Aufwand für die Käferbekämpfung. Da haben wir uns mit Zürich und Aargau abgesprochen. Es geht darum, die befallenen Bäume unschädlich zu machen. Die Bäume müssen aus dem Wald raus, mindestens 500 Meter. Man kann sie auch zu Hackschnitzel verarbeiten oder vor Ort entrinden.



Erzielen Sie damit Wirkung?



Wir haben die Situation im Thurgau einigermassen im Griff, mit Ausnahme des Kantonsteils westlich der Linie Frauenfeld–Steckborn.



Und längerfristig?



Es braucht die Witterung, die uns unterstützt. Ich hoffe auf eine kühle, niederschlagsreiche Periode über mehrere Monate. Dann bekommt der Käfer ein Problem. Die Verpilzungen binden ihn zurück.



Ist das angesichts des Klimawandels realistisch?



Vielleicht ist meine Hoffnung auf einem verlorenen Punkt. Der Klimawandel bedeutet, dass die Niederschläge schlecht verteilt werden. Zwei Monate trocken und heiss wären fatal.



Sollten Waldeigentümer nicht alles dafür tun, die Fichten zu ersetzen?



Wir sind eine konservativ denkende Branche. Fichten waren lange Zeit der Klassiker und sind es teilweise immer noch. Sie wurden früher vom staatlichen Forstdienst empfohlen. Aber Fichten verschwinden in den nächsten Jahrzehnten aus dem Mittelland unterhalb von 600 bis 700 Meter über Meer. Das zeigen alle Modelle der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.



Kantonsförster Daniel Böhi. Andrea Stalder

Welche Baumarten treten an die Stelle der Fichten?



Vielleicht Eichen, Linden und andere wärmeliebende Baumarten wie Elsbeeren, Vogelbeeren und Wildbirnen. Über die klimafitten Baumarten gibt es noch kein abschliessendes Urteil. Auch Buchen und Föhren können vertrocknen. In der Ajoie beispielsweise vertrocknen Buchenwälder hektarenweise.