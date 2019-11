Der Hüttwiler Chlausmarkt feiert Jubiläum Diesen Samstag warten hundert Marktfahrer auf Besucher, vor 30 Jahren waren es lediglich vier Aussteller.

Schmuzli und Chlaus kommen auch dieses Jahr wieder zu Besuch. (Bild: Nana do Carmo)

(red) Lediglich vier Aussteller gruppierten sich vor 30 Jahren um die Landi Hüttwilen. Noch in ganz anderen Dimensionen wurde damals zum ersten Mal der Hüttwiler Chlausmarkt durchgeführt. So hat sich dieser doch ziemlich rasch vergrössert und darf heute mit rund 100 Marktfahrer jährlich zu einem der beliebtesten Anlässe des Veranstaltungskalenders im Seebachtal zählen.

Ein vielfältiges Angebot entführt die Besucher am kommenden Samstag, 23. November, auf eine kulinarische Reise aus nah und fern. Der traditionelle Anlass hat sich zu einem regionalen Treffpunkt für Jung und Alt über die Dorfgrenzen hinweg etabliert und lässt die Dorfbewohner in der kalten Jahreszeit zum gemütlichen Zusammensein näherrücken. Auch dieses Jahr bietet sich eine Gelegenheit dazu, bereits am Freitagabend in den Lokalitäten der Region sich in geselligem Ambiente auf den Chlausmarkt einzustimmen, zum Beispiel im Raclettestübli oder im Risotto Beizli.

Mit Esel und Sack und Pack

Zahlreiche Attraktionen sowie musikalische Unterhaltung durch die Musikgesellschaft Eschenz sorgen für Stimmung. Auch das Karussell darf natürlich wieder nicht fehlen. Zusammen mit dem Eselreiten lässt es Kinderherzen höherschlagen. Der Höhepunkt ist der Besuch des Samichlaus und Schmutzli, die mit Sack und Pack beladen, ihren Rundgang ab 11 Uhr am Samstag von der Landi starten.

Der Verkehr auf der Hauptstrasse durch das Dorf wird während des Marktes über die Dorf-, Schul- und Steineggerstrasse umgeleitet. Deshalb wird die Haltestelle «Hüttwilen Post» an diesem Tag bei der Brückenwaage, eingangs Dorf, stationiert sein.