Der Hörhauser Pionier Gubler investiert in Nussbaumplantage mit Bewässerung 

Seit einigen Jahren fördert die Interessengemeinschaft IG Baumnussproduzenten Thurgau den Anbau von Walnüssen im Kanton. «Walnuss» leitet sich von der Bezeichnung «welsche Nuss» ab, da sich der Baum via Italien und Frankreich in den Norden Europas verbreitet hat. Die Produzenten der IG haben sich im Thurgau in zwei Korporationen – eine im Oberthurgau, eine im Bezirk Frauenfeld – organisiert, die sich etwa um Ernte und Trocknung der Früchte kümmern. Total werden im Kanton etwas mehr als 30 Hektaren Nussbäume kultiviert, wobei der Hauptteil der Bäume in Homburg, Herdern und künftig auch bei Frauenfeld steht. Grösster Produzent in der Schweiz ist der Kanton Waadt. In Graubünden wird die Kultur speziell gefördert, um einheimische Rohstoffe für Bündner oder Engadiner Nusstorten zu bekommen. Unlängst haben die Produzenten in der Bündner Herrschaft eine anderthalb Millionen Franken teure Maschine in Betrieb genommen, um Nüsse zu knacken. (hil)