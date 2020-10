Letzte Instanz stützt Thurgauer Verwaltungsgericht: Der Deponiehügel in Warth darf schon bald weg Aushub aus der Kiesgrube nördlich von Warth liegt seit schon seit langem unrechtmässig in der angrenzenden Landwirtschaftszone. Die Politische Gemeinde Warth-Weiningen verfügte 2012 ein erstes Mal den Rückbau des Haufens. Der Verursacher hat sich bis vor Bundesgericht gewehrt. Dieses weist nun aber die Beschwerde gegen den Entscheid des Thurgauer Verwaltungsgericht ab. Mathias Frei 23.10.2020, 04.20 Uhr

Stein des Anstosses: Der Aushubhügel am Rande der Kiesgrube nördlich von Warth. Bild: Andrea Stalder (30.Oktober 2018)

Nächstes, aber nun letztinstanzliches Kapitel in der Causa um den Deponiehügel bei der Kiesgrube nördlich von Warth. Das Bundesgericht weist eine Beschwerde des Verursachers – Roland Geiges – gegen den Entscheid des Thurgauer Verwaltungsgerichts ab. Dieses hatte die Verfügungen der Politischen Gemeinde Warth-Weiningen zur Ersatzvornahme aus den Jahren 2012 und 2016 gestützt.

Die Gemeinde hatte damals den Rückbau eines Teils des Haufens sowie Stabilisierungsmassnahmen der Kiesgrube verfügt. Nun ist klar: Diese Arbeiten können alsbald beginnen.

Langer Rechtsstreit

Der Deponiehügel ist zum Gegenstand eines längeren Rechtsstreits geworden, weil ein Teil des Aushubs nicht in der Kiesabbauzone, sondern in der angrenzenden Landwirtschaftszone abgelegt worden ist, was rechtswidrig ist. Letzter Stand ist folgender, wie im Bundesgerichtsurteil nachzulesen ist:

«Danach sind zirka 31'000 Kubikmeter Aushubmaterial des Deponiebergs im östlichen Teil der Parzelle umzulagern, und zwar in die Auffüllböschung und das westliche Zwischenlager; verschmutztes oder überschüssiges Aushubmaterial ist extern zu verwerten oder zu entsorgen.»

Der Verursacher dagegen schätzte, dass nur 4000 Kubikmeter abgetragen werden müssten.

908'000 Franken für Rückbau budgetiert

Die Gemeinde zog Fachleute bei und hatte die Rückbauarbeiten im Sommer 2019 an ein Unternehmen vergeben und dafür Kosten von knapp 908'000 Franken budgetiert. Dieses Geld muss in einem ersten Schritt die Gemeinde vorschiessen.

Den Betrag, vorfinanziert aus Steuergeldern, wird sie sodann beim Verursacher einfordern, nötigenfalls auch über den Rechtsweg. Gegen diese baulichen Wiederherstellungsmassnahmen hatte der Verursacher Beschwerde erhoben. Diese wies das Verwaltungsgericht ab. Denn es sprach den Entscheiden von 2012 und 2016 unangefochten Rechtskraft zu.

Seit über sieben Jahren

Der Verursacher bestritt nicht die Ersatzvornahme an sich, sondern ihre Verhältnismässigkeit. Er argumentierte:

«Es könne problem- und gefahrlos zugewartet werden, bis die Recyclinganlage in der benachbarten Kiesgrube […] geschlossen werde; dannzumal könne das Deponiematerial zur Wiederauffüllung und Rekultivierung dieser Kiesgrube eingesetzt werden.»

Ob die Eigentümerschaft der Nachbarparzelle mit diesem Vorgehen einverstanden wäre, legte der Beschwerdeführer nicht dar.

Der Verursacher erklärte zudem, der Deponieberg bestehe seit über sieben Jahren und habe sich seither längst verfestigt. Man sehe dort dichten Pflanzenwuchs, welcher den Komprimierungsvorgang verstärkt habe. Dagegen argumentiert das Verwaltungsgericht, es sei nicht oder nur bedingt massgebend, ob sich der Haufen verfestigt habe oder nicht. «Diese Erwägungen des Thurgauer Verwaltungsgerichts lassen keine Willkür erkennen», heisst es im ­Bundesgerichtsentscheid. Die entstandenen Gerichtskosten von 4000 Franken werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Urteil: 1C_193/2020