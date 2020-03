Nach dem grossen Corona-Zapfenstreich im Thurgau +++ Wirte blicken in eine ungewisse Zukunft +++ Wirtschaftsverbände veröffentlichen FAQ zu den wichtigsten Fragen +++ Bus und Bahn dünnen den Fahrplan aus Die Folgen des Stillstands spürt vor allem die Gastronomie. Aber nicht nur: eine Übersicht zu den drängendsten Corona-Themen im Kanton Thurgau. Silvan Meile und Sebastian Keller 18.03.2020, 19.22 Uhr

Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau, in seinem Restaurant Krone in Balterswil. Die Corona-Krise setzt den Wirten massiv zu. (Bild: Reto Martin)

Eine Polizeistunde mit Folgen

In den Beizen ist die letzte Runde längst abgeräumt. In rund 1200 Thurgauer Gastronomie-Betrieben war am Montag um Mitternacht Polizeistunde – bis mindestens 19. April. Ruedi Bartel, Präsident des Thurgauer Wirteverbands, sagt:

«Uns trifft diese Krise am härtesten»

Er denkt, dass diese Massnahme des Bundesrates auch noch länger dauern wird, die Restaurants wohl über den angekündigten Termin hinaus geschlossen bleiben müssen. Die Spitze der Ausbreitung des Virus sei ja derzeit noch nicht erreicht.

Einige Restaurants stellen derzeit ihren Betrieb um. Im «Frohsinn» Frauenfeld weist ein grosses Schild mit der Aufschrift «Take-away» drauf hin, dass Essen auf Wunsch ausgeliefert oder aus dem Fenster gereicht wird. Bartel berät derzeit aber auch mehrmals täglich Berufskollegen, die den Kugelschreiber statt die Kochkelle in der Hand halten und Formulare für die Behörden ausfüllen. Die bisherigen Anmeldungen für Kurzarbeit seien gut aufgegleist, lobt der Wirtepräsident den Kanton.

Doch in seiner Branche gibt es viele Selbstständige oder Familienbetriebe, für die es zusätzliche Lösungen brauchen wird. Noch seien keine definitiven Zusagen für Entschädigungen auf dem Tisch. Es bleibt ungewiss, inwiefern den Beizern aus dem Topf der zehn Milliarden Franken Soforthilfe des Bundes unter die Arme gegriffen wird.

Bartel ist zuversichtlich, dass Bund und Kantone die Gastrobranche nicht im Stich lassen. Mit dem Amt für Wirtschaft sei er in Kontakt. Doch für Bartel ist auch klar: «Es wird zu Schliessungen kommen.» Trotz aller Hilfe vom Staat werde es für alle jene Betriebe, die vor Corona schon «unten durch» gingen, extrem schwierig, diese Krise zu überstehen.

FAQ der Wirtschaftsverbände

Marc Widler, Geschäftsführer des Thurgauer Gewerbeverbandes.

Mit Anfragen überrannt werden derzeit die Wirtschaftsverbände. Marc Widler ist Geschäftsführer des Thurgauer Gewerbeverbandes (TGV). Er sagt: «Viele Unternehmer sind verunsichert, welche Betriebsteile noch offen haben dürfen und welche nicht.» Weiter fragt sich das Gewerbe, welche Kunden- und Serviceaufträge noch ausgeführt werden dürfen.

Das Telefon hat auch bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau kaum Pause. «Anfragen unserer Mitglieder beziehen sich zu grossen Teilen auf Fragen zum Arbeitsrecht, zur Kurzarbeit oder finanziellen Themen», sagt die stellvertretende Direktorin Tiziana Ferigutti. Die Wirtschaftsverbände lassen ihre Mitglieder nicht im Regen stehen. Sie liefern auf dringliche Fragen Antworten. Dazu haben sie mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit ein FAQ erstellt. «Geplant ist, dass wir mit der Entwicklung der Lage und den sich stellenden Fragen das Dokument laufend ergänzen können», sagt Widler. Es ist seit Mittwoch auf den Verbandswebsites aufgeschaltet.

- Tiziana Ferigutti, stellvertretende Direktorin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Die Verbände stellen auch Forderungen auf: «Wir erwarten, dass der Bundesrat möglichst rasch den Weg ebnet, damit auch Selbstständigerwerbende und Geschäftsinhaber eine Entschädigung für den Erwerbsausfall erhalten», sagt Widler vom TGV. Diese Forderung unterschreibt Ferigutti. Sie ergänzt: Gerade Branchen und Unternehmen, die von den Massnahmen des Bundesrates betroffen seien, hätten oft nicht die Mittel, um eine längere Zeit ohne Geschäftstätigkeit zu überleben.

Die stellvertretende Direktorin sagt:

«Es ist auf jeden Fall zu verhindern, dass gesunde Unternehmen aller Art und Grösse aufgrund fehlender Unterstützung ihren Betrieb für immer schliessen müssen.»

Bus und Zug fahren weniger oft

Der Stillstand des öffentlichen Lebens wirkt sich auf den Fahrplan aus. Ab Donnerstag wird das Angebot von Bahn und Bus in der Schweiz reduziert. Wie sieht es im Thurgau aus? Viele S-Bahn-Linien betreibt Thurbo. Werner Fritschi von der Regionalbahn sagt: «Die Umsetzung im Regionalverkehr erfolgt nicht auf diesen Donnerstag, sondern etappiert ab Montag.» Die Planer seien mit Hochdruck an den neuen Fahrplänen. Was Thurbo bereits spürt:

«Die Frequenzen in den Thurbo-Zügen sind analog der Branche ebenfalls stark rückläufig.»

Die Autokurse Oberthurgau (AOT) AG kündigt auf ihrer Website an, dass am Wochenende der Nachtbus von Weinfelden nach Gossau nicht fährt. Das ist erst der Anfang: Es werden bei den AOT noch weitere Ausdünnungen stattfinden. Das sagt Hans Koller, Leiter Markt bei der BUS Ostschweiz AG. Bei der AOT halte man sich an die landesweiten Vorgaben. Das heisst etwa: Statt halbstündlich fährt neu stündlich ein Bus. «Die Umstellungen werden so rasch wie möglich, aber sicher nicht vor Mitte nächster Woche stattfinden», sagt Koller.

Er betont, dass ab jenem Zeitpunkt alle gedruckten Fahrpläne – Hefte oder Aushänge – nicht mehr gültig sind. Vor einer Fahrt mit Bus und Bahn solle man den Onlinefahrplan konsultieren. Auch bei der Postauto AG sind die Fahrpläne noch nicht ausgereift. Änderungen erfolgen ab Montag phasenweise, sagt Sprecher Urs Bloch.

«Eine so tief greifende Fahrplananpassung innert weniger Tage hat es bisher noch nie gegeben.»

Alleine von Postauto seien über 30 Fachleute mit Hochdruck daran, einen komplett neuen Fahrplan für die eigenen über 900 Linien in enger Abstimmung mit den anderen Transportunternehmen umzusetzen.

Notfallszenario Bettenturm

Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. (Bild: Andrea Stalder)

Die Thurgauer Kantonsspitäler haben bereits terminierte Operationen und Behandlungen abgesagt. Es sind Eingriffe, die von den Ärzten als nicht dringend eingestuft werden. «Es sind viele, die genauen Zahlen wissen wir aber noch nicht», sagt Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. Sehr viele Leute seien aufgrund des Virus persönlich stark beunruhigt und würden ins Spital anrufen. Für Abklärungen vor Ort begeben sich gemäss Kohler täglich 30 bis 50 Personen in eines der beiden Kantonsspitäler. Derzeit werden dort vier Patienten mit bestätigtem Befund auf das Corona-Virus behandelt.

«Wir können die Situation aktuell bewältigen.»

Für die nächste «sicher sehr anspruchsvolle Zeit» suche man aber zusätzliches medizinisches Fachpersonal. «Wir sind froh, wenn geeignete Personen sich melden, sie dürfen aber nicht zu einer Risikogruppe gehören», sagt Kohler. Derzeit fänden auch Abklärungen statt, um den alten Bettenturm am Spital Frauenfeld in einem Notfallszenario wieder in Betrieb nehmen zu können. Kohler verweist aber drauf, dass damit sehr viel Aufwand verbunden wäre, der Turm sei bereits eine Baustelle. «Der Kanton hat noch nicht entschieden, ob er den alten Bettenturm wirklich beanspruchen will.»

Militär: Antwort ausstehend

Anfang Woche hat der Bundesrat einen Einsatz von bis zu 8000 Soldaten bewilligt. Sie sollen die Kantone in Spitälern, der Logistik sowie im Sicherheitsbereich unterstützen. Erste Soldaten erhielten einen Marschbefehl per SMS und rückten ein. Auch der Thurgau hat um Hilfe ersucht, wie diese Zeitung am Montag berichtete. Auf eine Antwort wartet man in Frauenfeld noch. Am Mittwoch sagt Mirjam Fonti vom kantonalen Informationsdienst.

«Das Gesuch ist noch nicht beantwortet.»

«Grundsätzlich ginge es darum, Unterstützung beim Patiententransport zu erhalten und das Kantonsspital mit personellen Ressourcen zu unterstützen.»