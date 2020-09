Der gefürchtete Maiswurzelbohrer ist im Anflug auf den Thurgau – ein Anbauverbot soll die Weiterverbreitung des Schädlings verhindern Wegen eines Fangs im Kanton Zürich erlässt der Kanton Thurgau in gewissen Gemeinden ein Mais-auf-Mais-Anbauverbot. Die Fruchtfolge gilt als stärkste Waffe im Kampf gegen den Maiswurzelbohrer. Er gilt als wirtschaftlich gefährlichster Schädling für diese Kultur. Sebastian Keller 01.09.2020, 04.00 Uhr

Der Maiswurzelbohrer wird zwischen vier bis sieben Millimeter lang. Bild: Bild: PD/Mario Bertossa /Agroscope

Der Maiswurzelbohrer hat es zwar noch nicht in den Thurgau geschafft. Doch in direkter Nachbarschaft – in Ossingen – tappte der gefürchtete Käfer in eine Falle. Der Kanton Zürich reagierte sofort. Er zog mit dem Zirkel einen Radius von zehn Kilometern um den Fundort.

In der betroffenen Zone erliess er ein Verbot. Dieses besagt: Auf Parzellen, auf denen heuer Mais angebaut wurde, darf nächstes Jahr kein Mais gepflanzt werden.

Da auch Thurgauer Gemeinden im Radius liegen, der Kanton Zürich hier aber keine Verfügungsgewalt hat, musste der Thurgau nachziehen. Und verfügte ein gleichlautendes Verbot im Amtsblatt. Betroffen sind – ganz oder teilweise – neun Gemeinden im Westen:

Basadingen-Schlattingen

Diessenhofen

Neunforn

Schlatt

Uesslingen-Buch

Wagenhausen

Eschenz (nur teilweise)

Hüttwilen (nur teilweise)

Warth-Weiningen (nur teilweise)

Noch kein Fang im Kanton Thurgau

Florian Sandrini vom Thurgauer Pflanzenschutzdienst. Bild: PD

Florian Sandrini leitet den Pflanzenschutzdienst im Thurgau. Er sagt:

«Bislang wurden im Kanton Thurgau noch keine Exemplare des Maiswurzelbohrers gefangen.»

Doch wegen des Fundes im Grenzgebiet musste der Thurgau reagieren: «Das schreibt der Bund vor.» Die Bekämpfung des Käfers ist obligatorisch, er ist als Quarantäneorganismus eingestuft.

Quarantäneorganismen (seb.) Quarantäneorganismen sind Pflanzenkrankheiten oder -schädlinge von potenziell wirtschaftlicher Bedeutung, die in der Schweiz nicht oder nur lokal auftreten. Das schreibt das Bundesamt für Landwirtschaft. Für diese Organismen gilt eine Melde- und Bekämpfungspflicht. In der Prioritätenliste ganz oben steht der Japankäfer, der viele Wild- und Kulturpflanzen ernsthaft schädigen kann.

Mit sogenannten Pheromonfallen wird der Käfer schweizweit überwacht. Zwischen Bodensee und Genfersee stehen 184 Fallen, neun davon im Thurgau. Sandrini stellt fest:

«Der Käfer kommt immer näher.»

Auch wenn er sich in der Deutschschweiz bisher nicht etablieren konnte, «fliegt der Käfer regelmässig aus Deutschland ein». In Deutschland und weiteren EU-Ländern verursachte er in den vergangenen Jahren erhebliche Schäden, da er dort in Feldern, wo über Jahre nur Mais angebaut werde, optimale Vermehrungsbedingungen vorfindet.

Der Maiswurzelbohrer gilt als der «wirtschaftlich gefährlichste Schädling für den Mais», heisst es im Thurgauer Amtsblatt. Er könne bei starkem Befall Ertragsausfälle von bis zu 50 Prozent verursachen. Weltweit summieren sich die Kosten auf 1,5 Milliarden US-Dollar – Bekämpfung und Ertragsausfälle zusammengerechnet. Das ist auf einer Folie von Agroscope zu lesen.

Auf eine andere Kultur umschwenken

Die Folgen für die Bauern im Thurgau sind dagegen überschaubar. Sandrini sagt:

«Wir haben sofort reagiert, damit der Anbau noch funktioniert.»

So könne ein Landwirt auf einem Acker eine andere Kultur aussähen, auf dem er Mais geplant hatte. «Es gibt sowieso nur wenige Betriebe, die Mais auf Mais haben», sagt der Leiter des Pflanzenschutzdienstes.

Ein Maisfeld in der Ostschweiz. Bild: Sebastian Keller (30. August 2020)

Zwei Jahre hintereinander sind für Betriebe mit mehr als drei Hektaren Ackerfläche ohnehin das Maximum. Das obligatorische Schweizer Fruchtfolgesystem – und damit verbundene Fruchtwechsel – verunmöglichen Monokulturen. Und diese Monokulturen sind der Nährboden für die Verbreitung des Schädlings. Er kann im Boden überwintern und findet im Folgejahr sofort ein reich gedecktes Buffet vor.

Die Hauptschäden verursachen die Larven, die sich primär von Maiswurzeln ernähren und diese abfressen. In der Folge fällt die Maispflanze um.

Die stärkste Waffe

Die Fruchtfolge gilt als stärkste Waffe gegen den Maiswurzelbohrer. Ihr ist es zu verdanken, dass sich der Schädling bislang nicht in der Schweiz etabliert hat. Laut Amtsblatt habe die Larve nur eine «eingeschränkte Beweglichkeit», weshalb der Maiswurzelbohrer nur eine Gefahr darstellt, wenn Mais nach Mais angebaut wird.

Das ist nun in einigen Thurgauer Gemeinden für das nächste Jahr verboten. Im Tessin und Südbünden gilt sogar ein generelles Verbot, Mais auf Mais anzubauen. In dieser Region fing man seit dem Jahr 2000 jährlich in fast allen Fallen den Maiswurzelbohrer. Die ungebetenen Gäste fliegen dort «regelmässig aus Italien» ein.

Auch die Forschung schwört auf Fruchtfolge: «Die strikte Fruchtfolge erweist sich als effektive, profitable und umweltfreundliche Strategie gegen den Maiswurzelbohrer», resümiert Agroscope. In der Schweiz seien bisher wirtschaftliche Schäden vermieden worden.

«Und zwar ohne den Einsatz von Insektiziden!»

Mais ist im Thurgau nach dem Weizen die flächenmässig bedeutendste Kultur, wie ein Blick in die Statistik zeigt. So wurden 2019 auf 1350 Hektaren Körnermais und auf 3478 Hektaren Silo- und Grünmais angebaut. Zusammengerechnet entspricht das zweimal der Fläche der Gemeinde Homburg. Der Kanton Thurgau macht Ernst im Kampf gegen den Käfer: Wer sich nicht an die Verfügung hält, der muss mit Ausschluss oder Kürzung von Direktzahlungen rechnen – auch eine Busse droht.