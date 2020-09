Der Frauenfelder Quartierverein Huben hofft, seinen Adventsapéro durchführen zu können Weniger Mitglieder als sonst üblich haben die Jahresversammlung des Quartiervereins besucht. Sie bestätigten die bisherigen und wählten ein neues Vorstandsmitglied. Claudia Koch 13.09.2020, 16.37 Uhr

Das neue Vorstandsmitglied und der bestätigte Präsident des Quartiervereins Huben: Carla Tobler und Peter Wanner. Bild: Claudia Koch

Mit 55 Mitgliedern nahm coronabedingt nur rund ein Drittel der sonst üblichen Anwesenden teil. Doch dies tat der guten Stimmung an der Jahresversammlung des Quartiervereins Huben am Freitagabend keinen Abbruch. Immerhin galt es, den Präsidenten und die Vorstandsmitglieder zu bestätigen, was ohne Gegenstimmen mit viel Applaus einherging.