Der Frauenfelder Filmemacher O'Neil Bürgi illustriert einen Dokfilm über Verdingkinder SRF1 zeigt am Donnerstag, 1.Oktober, eine Dokumentation, für die Bürgi Illustrationen geliefert hat, nämlich die gezeichneten Erinnerungen von Schweizer Verdingkindern. 30.09.2020, 16.37 Uhr

O'Neil Bürgi, Frauenfelder Filmemacher. (Bild: PD)

(red) Filmemacher O’Neil Bürgi aus Frauenfeld wirkt in einem Dokfilm mit, den das Schweizer Fernsehen und Radio (SRF) am Donnerstag, 1.Oktober, ab 20.05 Uhr ausstrahlt. Der Dok erzählt die Geschichte von Menschen, denen in der Schweiz im 20.Jahrhundert grosses Unrecht getan wurde. Sie wurden entrechtet, erniedrigt und missbraucht. Nach Jahrzehnten entschuldigte sich die Schweiz, arbeitete die Geschehnisse auf und leistete Wiedergutmachung. Jetzt geht Simon Christen in seinem Film Fragen nach, ob es sich um einen historischen Erfolg oder einen faulen Kompromiss handelt. Der 39-jährige O’Neil Bürgi illustriert im 60-minütigen Film die Erinnerungen der Verdingkinder.