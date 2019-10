Der Frauenfelder Belcanto-Chor verteilt musikalische Geschenke Die 50 Sängerinnen und Sänger des Belcanto-Chors gehen auf ihre Herbstkonzert-Tournée. Diesen Samstag haben sie ein Heimspiel in Frauenfeld.

Süsser die Stimmen nie klingen: der Belcanto-Chor Frauenfeld in Aktion. (Bild: Reto Martin)

(red) «Thank you for the music»: Unter diesem Titel führt der Frauenfelder Belcanto-Chor seine diesjährige Herbstkonzert-Reihe durch. Unter anderem ist der gemischte 50-köpfige Chor unter der Leitung von René Aebi diesen Sonntag, 20. Oktober, auch in Frauenfeld in der Kirche Kurzdorf zu hören. Beginn des Kollektenkonzerts ist um 17 Uhr.

Harmonien machen das Leben lebenswert

«Musik ist ein Geschenk», schreibt der Chor in einer Vorschau. Wenn Menschen zusammen singen und spielen, würden Harmonien und Dissonanzen entstehen, die das Leben erst lebenswert machten. Musik drücke das aus, was man nicht in Worte fassen könne, sagte einst ein Philosoph. Also bedankt sich der Belcanto-Chor für das Geschenk der Musik und Lieder. Mit einem Konzert, das einem die Lieder, Hits und Schlager von gestern und heute näherbringt. Vom Volkslied bis zum Rock’n’Roll-Kracher, vom Schlagerhit bis zum Popsong reicht die Spannbreite der Interpretationen, die der Belcanto-Chor dem Publikum zum Geschenk machen möchte.

Konzerte des Belcanto-Chors: Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, Stein am Rhein, evangelische Kirche St. Georgen; Sonntag, 20.Oktober, 17 Uhr, Frauenfeld, evangelische Kirche Kurzdorf; Samstag, 9. November, 20 Uhr, evangelische Kirche, Aadorf. Eintritt frei, Kollekte.

www.belcanto-chor.ch