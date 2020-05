Interview Der Eschliker Gemeindepräsident über seine Kandidatur für das Wiler Stadtpräsidium: «Ich freue mich darauf, die Geschicke meiner Jugendstadt mitzugestalten» Ein Jahr nach seiner Wiederwahl ins Eschliker Gemeindepräsidium kandidiert Hans Mäder für das Wiler Stadtpräsidium. Was ihn daran reizt, erzählt er im Interview. Olaf Kühne 14.05.2020, 04.30 Uhr

Hans Mäder – hier an der Wahlfeier von Nationalrat Kurt Egger – ist seit 2015 Gemeindepräsident von Eschlikon. (Bild: Donato Caspari, 20.11.2019)

Gefällt es Ihnen nicht mehr in Eschlikon?

Hans Mäder: Wie kommen Sie darauf? Es gefällt uns, meiner Frau Marie-Louise und mir, sehr gut in Eschlikon. Es ist ein modernes Dorf mit einem guten Spirit und ist sehr gut aufgestellt. Meine Kandidatur für das Stadtpräsidium von Wil hat damit nichts zu tun.

Was reizt Sie denn am Wiler Stadtpräsidium?

Ich freue mich darauf, die Geschicke der Stadt meiner Jugend mitzugestalten. Es reizt mich, meine Vision von Wil als eine moderne, aufgeschlossene und dennoch traditionsbewusste Stadt gemeinsam mit Stadtrat, Parlament und Bevölkerung umzusetzen. Wil steht vor grossen Veränderungen. Diese voranzutreiben und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen: Das ist meine Motivation.

Sie waren ja einst Fraktionschef der CVP im Wiler Stadtparlament. Vermissen Sie als Präsident einer Landgemeinde die Stadtpolitik mit Parlament, Fraktionen und den obligaten Parteienstreitigkeiten?

Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit dem Parlament und die Diskussionen mit den Parlamentsmitgliedern. Gute Lösungen für alle Betroffenen zu finden ist primär Sachpolitik und nicht Parteipolitik. Ich meine, eine gute Diskussionskultur trägt dazu bei, Parteistreitigkeiten zu vermeiden.

Auch musikalisch begabt: Hans Mäder spielt an einer Eschliker

Gemeindeversammlung Posaune. (Bild: Urs Nobel)

Sie sind jetzt 62 Jahre alt. Fühlen Sie sich nicht zu alt für einen doch ziemlich abrupten Neubeginn?

Nein, gar nicht! Das Amt des Stadtpräsidenten ist primär eine Coaching-Aufgabe. Und dafür bin ich bestens gerüstet.

Eschlikon und Wil sind – unter anderem – durch die Regio Wil miteinander verbunden. Sie sitzen dort im Vorstand. Angenommen, Sie werden gewählt: Könnte die Gemeinde Eschlikon gar profitieren, wenn ihr ehemaliger Gemeindepräsident in Wil Stadtpräsident ist?

Mein Engagement für die Region Wil geht schon lange zurück. Schon in den frühen 1980er-Jahren habe ich mich dafür eingesetzt. Von guten, regionalen Lösungen profitieren alle Gemeinden einer Region. Es wäre falsch, wenn zwei einzelne Ortschaften bevorzugt würden.

Umgekehrt gefragt: Könnte Wil profitieren, wenn der Präsident einer Landgemeinde neu die Stadt präsidiert?

Wil würde von den guten Erfahrungen profitieren, die ich in Eschlikon als Gemeindepräsident sammeln konnte. Das scheint mir schon viel zu sein.

Als Stadtpräsident müssten Sie in Wil wohnen. Wie gerne oder ungerne würden Sie nach 18 Jahren aus Eschlikon wegziehen?

Meine Verbundenheit mit Eschlikon äussert sich nicht in der Wohnadresse, sondern in den vielen guten Beziehungen, die ich in den 18 Jahren knüpfen konnte. Diese werde ich auch nach einem allfälligen Umzug pflegen.

Haben Sie denn nach dem Bekanntwerden Ihrer Kandidatur Reaktionen aus der Eschliker Bevölkerung und Politik erhalten? Wie fielen diese aus?

Die Reaktionen sind alle sehr ähnlich. Die Einwohnerinnen und Einwohner wünschen mir einerseits viel Glück für die Kandidatur und freuen sich mit mir. Auf der anderen Seite drücken sie ihr Bedauern über den möglichen Abgang nach Wil aus. Gleiche Reaktionen erhalte ich aus dem Gemeinderat und der Verwaltung.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.