Porträt Der Eisflüsterer: Martin Seppi Wasserfallen feiert sein 40-jähriges Berufsjubiläum auf der Kunsteisbahn Frauenfeld Er könnte stundenlang über Eis philosophieren, weiss, wie ein guter Schlittschuh geschliffen sein muss und ist kein Gfrörli: Martin Wasserfallen hat am 22.September 1980 seine Stelle als Eismeister bei der Stadt Frauenfeld angetreten. Mathias Frei 22.09.2020, 04.30 Uhr

Martin Wasserfallen in der Eishalle an der Eismaschine. (Bild: Reto Martin)

«Das kann ich selber fast nicht glauben.» Martin Wasserfallen sagt es und lacht. Der Schalk glänzt in seinen Augen. 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber in derselben Funktion: Das ist heute eine Rarität. Am 22.September 1980 trat Wasserfallen die Stelle als Eismeister auf der Kunsteisbahn an.