«Der Dreck rund um ein Objekt war damals noch nicht interessant»: Die Arbeit der Thurgauer Archäologen hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg stark verändert Karl Keller-Tarnuzzer war der erste Kantonsarchäologe und Konservator der urgeschichtlichen Sammlung des Kantons Thurgau. Seit er während des Zweiten Weltkriegs geforscht hat, veränderte sich die Arbeit der Archäologen stark. Die zur Verfügung stehende Technik hat sich genauso gewandelt wie die Fragen, die gestellt werden können. Larissa Flammer 07.08.2020, 05.00 Uhr

Karl Keller-Tarnuzzer im Jahr 1962 mit einer Besuchergruppe und holländischen Archäologen bei Ausgrabungen der Pfahlbausiedlung Niederwil-Egelsee in Gachnang. Bild: PD/Amt für Achäologie Thurgau

Das Thurgauer Amt für Archäologie räumt mit Klischees auf: Dass Archäologen den ganzen Tag nur mit dem Pinsel Staub wegwischen, stimmt eindeutig nicht. Auf seinem Instagram- Profil präzisierte das Amt: «Hauptsächlich wird auf Ausgrabungen mit grobem Werkzeug wie Schaufel und Pickel gearbeitet.» Auch Bagger und Motorsägen kommen zum Einsatz, erklärt Archäologin Simone Benguerel: «Grabungstechniker lernen heute, solche Maschinen selber zu bedienen.»

Der erste Thurgauer Kantonsarchäologe Karl Keller-Tarnuzzer ging da noch ganz anders zu Werk. Der Lehrer und Schulinspektor wirkte im Kanton von 1923 bis 1964 als Konservator und Archäologe. Vieles war damals Handarbeit. Aktuell widmet ihm das Archäologische Museum seinen Teil der Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe», die alle kantonalen Museen gemeinsam präsentieren.

DNA-Analysen und Tauchausrüstung

Simone Benguerel. Bild: Andrea Stalder (17.März 2017)

Der technische Fortschritt zwischen der Zeit von Karl Keller-Tarnuzzer und heute ist enorm. Benguerel sagt: «Wir können heute Sachen untersuchen, die er sich noch nicht mal vorstellen konnte.» Zum Beispiel sind heute DNA- und Isotopenanalysen Standard. Anhand von Einlagerungen in den Knochen und Zähnen können Archäologen bestimmen, ob Tiere oder Menschen dort gelebt haben, wo ihre Überreste gefunden wurden. Auch wissen die Archäologen heute, wo zum Beispiel das Rohmaterial für die Steinbeile herkommt, die Karl Keller-Tarnuzzer seinerzeit ausgegraben hat.

Gewaltig verändert hat sich zudem die Unterwasserarchäologie. Früher waren mit einer Tauchglocke, in die über ein Schlauch Luft gepumpt wurde, zwar bereits bessere Seegrundwanderungen möglich. Dank der heutigen Ausrüstung mit eingebauter Heizung im Anzug können die Taucharchäologen jedoch auch im Winter mehrere Stunden unter Wasser arbeiten.

Ein Taucharchäologe beim Mäuseturm vor Güttingen. Bild: PD/Thurgauer Amt für Archäologie

Anhand dieser Fortschritte stellt sich Benguerel unweigerlich vor, was wohl in nochmals zwei Generationen herausgefunden werden kann:

«Archäologen werden zu Fragen forschen können, die wir uns noch gar nicht stellen.»

Deshalb ist es heute die Aufgabe der Archäologen, Fundstellen vor Ort zu bewahren. Um nachkommenden Generationen die Chance zu geben, mehr Informationen aus dem Boden zu holen.

Wissen ist wichtiger als eine Goldmünze

Zu Keller-Tarnuzzers Zeit lautete das Ziel: Fundstellen freilegen, verstehen und vermitteln. Und vermitteln lassen sich vor allem gefundene Gegenstände. Benguerel sagt:

«Der Dreck rund um ein Objekt war damals noch nicht interessant.»

Porträt von Karl Keller Tarnuzzer anlässlich seines 70. Geburtstags im Jahr 1961. Bild: PD/Thurgauer Amt für Archäologie

Heute könne man aus dem Dreck jedoch unter anderem herauslesen, wie sich die Menschen damals ernährt haben und wie es um ihre Gesundheit stand. Wenn die Archäologin nach ihrem liebsten Fundstück gefragt wird, denkt sie nicht an eine wertvolle Münze oder eine Goldvase, sondern vielleicht an ein Stück Stoff, das ausnahmsweise gut erhalten ist und so viele Erkenntnisse liefert.

Keller-Tarnuzzer war im Thurgau einer der Letzten, der grosse, unberührte Fundstellen freigelegt hat. Drei seiner grössten Ausgrabungen gehören heute zum Unesco-Weltkulturerbe: die Pfahlbausiedlungen Egelsee/Niederwil (Gemeinde Gachnang), Bleiche (Arbon) und Insel Werd (Eschenz). Auch die römische Villa Stutheien (Hüttwilen) und das Pfahlbaudorf Breitenloo (Pfyn) zählen zu seinen grössten Grabungen.

Tag der offenen Grabung mit Karl Keller-Tarnuzzer im Sommer 1945 in Arbon-Bleiche 2. Bild: PD/Thurgauer Amt für Archäologie

Gemäss Benguerel war es dem Archäologen bewusst, dass er durch die Ausgrabungen eigentlich eine Zerstörungsdokumentation machte: «Er wollte diese aber so gut wie möglich machen.» Dass Archäologen Fundstellen gänzlich ausheben, kommt auch heute immer wieder vor: Wenn irgendwo gebaut wird, müssen sie in kurzer Zeit so viele Fundstücke und Erkenntnisse wie möglich aus dem Boden holen, bevor dort ein Keller oder eine Wasserleitung entsteht.

In Zürich können Fundstellen bereits mit 3D-Brillen gezeigt werden

Als Lehrer hatte Keller-Tarnuzzer eine Gabe dafür, Dinge zu vermitteln. Ganze Schulklassen und gruppenweise interessierte Privatpersonen hat er durch die Ausgrabungen geführt. Das ist heute nicht mehr so einfach, weil die Fundstellen eben möglichst bewahrt werden sollen. Benguerel sagt:

«Wir haben die perfekte Lösung für die Vermittlung noch nicht gefunden.»

In Zürich gab es bereits die Möglichkeit, mit 3D-Brillen Fundstellen von Pfahlbausiedlungen zu erkunden. So weit ist man im Thurgau noch nicht. Obwohl die heutige Dokumentation dieser Möglichkeit die Türen öffnet: Hatte Keller-Tarnuzzer seine Fundstellen noch in zwei Dimensionen dokumentiert – ausser er machte Gipsabdrücke – sind mit der heutigen Vermessungstechnologie drei Dimensionen Standard.

Noch immer interessiert sich die Bevölkerung für Archäologie: Archäologin Simone Benguerel präsentiert 2018 Funde der Tauchgänge vor Güttingen. Bild: Andrea Stalder

Früher halfen Internierte, heute Zivildienstler

Nicht verändert hat sich in den vergangenen Jahrzehnten, dass Archäologen bei Grabungen auf Hilfe von fachfremden Personen setzen. Keller-Tarnuzzer arbeitete während des Zweiten Weltkriegs mit hier internierten Polen zusammen. Benguerel sagt:

«Die kannten sich zum Teil mit Technik aus, die hier in der Archäologie noch nicht angewendet worden war.»

Sie und ihre Kollegen lernen heute immer wieder etwas Neues von Zivildienstleistenden, die bei Grabungen helfen und Wissen aus ihren jeweiligen Berufen mitbringen. Auch Arbeitslose, die über die Stiftung Zukunft Thurgau Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt suchen, helfen dem Amt für Archäologie.